Пилот ВВС США показал захватывающее видео полета на сверхзвуковом истребителе (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Пилот ВВС США показал захватывающее видео полета на сверхзвуковом истребителе (ВИДЕО) Пилот ВВС США показал захватывающее видео полета на сверхзвуковом истребителе (ВИДЕО)

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Нет нужды говорить, что нет ничего круче, чем летать на сверхзвуковом истребителе. Но вы никогда не задумывались, каково это летать на истребителе?

Стать пилотом ВВС нелегко. Если сделать это, счастливчик будет в числе элиты вооруженных сил Соединенных Штатов, информирует enovosty.com/news.

Летчики-истребители проходят специальную подготовку по воздушной войне и собачьим боям (воздушные бои с близкого расстояния). Они тренируются летать низко и быстро, прячась за холмами, чтобы обмануть радар, и летят достаточно быстро, чтобы в них нельзя было выстрелить.

Стать военным летчиком — сложная физическая и психологическая задача.

Пилот истребителя может быть подвергнут воздействию силы 9G (9-кратная сила тяжести) в одно мгновение. При 9G будет ощущение, что голова весит 54 кг, что примерно равно общему весу восьми шаров для боулинга. Каждая из ваших рук становится весом по 40 кг — примерно столько же, сколько 19 пачек бумаги формата А4. И это происходит в одно мгновение.

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Тем не менее, по словам Сэмюэла Экхольма, сотрудника по связям с общественностью в ВВС США, полет является одним из самых захватывающих, сложных, открывающих глаза, расширяющих кругозор событий…

Сэмюэль Экхольм также поделился с нами невероятными видеороликами, добавив, что «Это определенно станет одним из самых безумных событий в моей жизни. Я надеюсь, что вы, ребята, готовы пристегнуться и присоединиться ко мне для полета на заднем сиденье истребителя ВВС!»

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Источник: defence-blog