«Нехорошая новость»: Что значит вывод американских военных из Германии

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Американский президент Дональд Трамп заявил о нежелании защищать Германию от России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пояснил своё решение вывести военных из Германии промедлением ФРГ на пути к увеличению оборонных расходов. Глава Белого дома подверг острой критике то, что Берлин в больших объемах закупает в РФ энергоносители, информирует enovosty.com/news.

В немецкой прессе уже назвали такую новость «нехорошей», так как объявленный частичный вывод американских войск из Германии повысит напряженность в отношениях с Россией и внутри НАТО:

«Нет, безопасность Германии и других европейских стран НАТО напрямую не ослабнет лишь из-за того, что США захотят вывести с местных баз больше подразделений, чем они объявляли несколько недель назад. Однако администрация Трампа создаст больше напряженности», — отмечает автор статьи.

«Она хочет перебросить некоторые военные подразделения США в Польшу и прибалтийские страны, то есть ближе к российской границе. Это, определенно, усилит напряженность в отношениях с Москвой. Но тот, кто хочет изменить отчасти агрессивную политику Владимира Путина в отношении европейских государств, должен не только угрожать, но и что-то предлагать ему. Например, переговоры о том, как можно улучшить совместную безопасность и положить конец дорогой и опасной гонке вооружений».

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«Инициатива США не улучшит отношения союзников и внутри трансатлантического альянса. Наказывая тех, кто, как Германия, не следует предписаниям, Вашингтон предает демократические принципы», — написал журналист немецкого издания Frankfurter Rundschau.