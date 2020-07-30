Китайские бомбардировщики провели учения в Южно-Китайском море

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Китайские бомбардировщики провели учения в Южно-Китайском море

Китайские новейшие бомбардировщики H-6J провели военные учения в Южно-Китайском море. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь министерства обороны Китая Рен Гоцян, информирует enovosty.com/news.

Военно-морская авиация Южного командования Народно-освободительной армии (НОАК) провела военные учения, в которых участвовали бомбардировщики H-6G и H-6J.

Южно-морской флот НОАК в настоящее время эксплуатирует парк бомбардировщиков H-6G, состоящий примерно из 14-18 самолетов. Считается, что по сравнению с бомбардировщиком H-6J, бомбардировщик H-6G способен нести примерно в три раза больше противокорабельных ракет

В прошлом месяце японский военный самолет перехватил китайский стратегический бомбардировщик H-6K, летевший через международное воздушное пространство между японскими островами Окинава и Мияко в Восточно-Китайском море.

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