Associted Press: В бразильской тюрьме во время столкновения между бандами было обезглавлено 16 человек

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В бразильской тюрьме во время столкновения между организованными преступными группировками было обезглавлено 16 человек

В бразильской тюрьме во время столкновения между организованными преступными группировками по предварительным данным было убито 57 заключенных, из них 16 человек было обезглавлено, — сообщает Associted Press, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что около 7 часов утра началась драка между преступной группировкой из Рио де Жанейро Comando Vermelho и местной преступной группировкой Comando Classe A. «Лидеры Comando Classe A подожгли камеру, где находились члены Comando Vermelho», — говорится в официальном заявлении тюрьмы. Начальник тюрьмы Джарбас Васконселос сказал, что огонь быстро распространился, поскольку заключенные содержались в старых камерах.

Пожар не позволил полицейским войти в здание. Два сотрудника тюрьмы были взяты в заложники, но в конечном итоге освобождены. «Это было целевое нападение. Цель состояла в том, чтобы показать, что это было сведение счетов между двумя группировками, а не протест или восстание против тюремной системы», — сказал Васконселос. Власти не обнаружили огнестрельного оружия после беспорядков, только самодельные ножи.

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Ранее, в 2017 года более 120 заключенных погибли в тюрьмах, когда конкурирующие банды столкнулись из-за контроля над территориями по распространению наркотиков. Беспорядки длились несколько недель и распространились на многие тюрьмы.