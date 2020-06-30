ВОЗ призывает страны следовать рекомендациям по отслеживанию контактов заболевших COVID-19, — Fox News

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ВОЗ призывает страны следовать рекомендациям по отслеживанию контактов заболевших COVID-19

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус сообщил, что страны, которые жалуются на то, что отслеживание контактов инфицированных является слишком тяжелым процессом, являются «неправильными» странами. Об этом сообщает Fox News , информирует enovosty.com/news.

Агентство здравоохранения США неоднократно подчеркивало, что для борьбы с пандемией COVID-19 требуется реализация программы отслеживания контактов людей, инфицированных COVID-19.

В последние месяцы многие страны, включая Великобританию и США, заявили, что слишком много больных и, соответственно, контактов, чтобы можно было их отследить. В начале этого месяца Великобритания пообещала внедрить электронную систему отслеживания контактов. Но в конечном итоге Великобритания отказалась от цифрового приложения, разработанного для этой цели, а политики признали, что программа еще не работает.

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Ранее Тедрос высоко оценил программы отслеживания контактов, принятые в таких странах, как Южная Корея, Сингапур и Китай, в которых участвовали группы работников здравоохранения, отслеживающие десятки тысяч людей и обеспечивающие изоляцию тех, кто контактировал с заболевшими