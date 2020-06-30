В США спасли медведя, застрявшего в пластиковом контейнере (ВИДЕО)

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Семья из американского штата Висконсин спасла молодого медведя после того, как его голова застряла в пластиковом контейнере.

Триша Херт, ее муж Брайан и их сын Брейди в воскресенье рыбачили на озере Марш-Миллер, когда натолкнулись на несчастного медведя, информирует enovosty.com/news.

«Мы знали, что если бы мы не сделали что-то, то бедное животное не добралось бы до берега», — сказала Триша Херт CNN.

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Семья на лодке обошла медведя сзади, Брайан потянул контейнер, и потерял хватку. Они развернули лодку, и после последнего усилия медведь освободился и благополучно поплыл к берегу.

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Брайан Херт сказал, что все испытание длилось около пяти минут.

«Мы были так взволнованы! Мы сделали наше доброе дело. Возможно, у нас не получится это повторить, поэтому было приятно помогать бедному медведю», — сказал Херт.

Когда они вернулись в бар курорта, известие об их смелом поступке уже распространилось благодаря тому, что некоторые туристы видели происходящее с берега.

Херты узнали от людей в баре, что медведь бегал с контейнером на голове три-четыре дня.

«Мы не собирались публиковать видео», — сказал Херт. «Но мы хотели, чтобы все знали, что с медведем все в порядке».

Источник: CNN