Китай принял закон о национальной безопасности в Гонконге, — СМИ

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Официального подтверждения со стороны центрального правительства в Пекине или Гонконге не было.

Средства массовой информации Гонконга сообщают, что Китай принял спорный закон, который позволит властям пресекать подрывную и сепаратистскую деятельность в Гонконге, вызывая опасения, что он будет использоваться для подавления оппозиции на полуавтономной территории, информирует enovosty.com/news.

Газета South China Morning Post и общественная телекомпания RTHK, ссылаясь на неназванные источники, заявили, что Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей единогласно проголосовал за утверждение закона о национальной безопасности Гонконга во вторник.

Официального подтверждения со стороны центрального правительства в Пекине или Гонконге не было.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм отказалась комментировать закон на еженедельной встрече с журналистами, заявив, что ей было неуместно делать это, пока Постоянный комитет все еще заседал.

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Она сказала, что, как только закон будет принят, «правительство Гонконга объявит об этом и обнародует его для реализации здесь, а затем я и мои старшие должностные лица сделаем все возможное, чтобы ответить на все вопросы, особенно в отношении соблюдения этого закона».

Законодательство направлено на пресечение подрывной, сепаратистской и террористической деятельности, а также иностранного вмешательства в дела города. Это следует за месяцами антиправительственных протестов, которые в прошлом году порой перешли в насилие в Гонконге.

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Закон встретил сильную оппозицию в Гонконге и осуждение со стороны бывшего колониального правителя Великобритании, США, Европейского Союза и других.

Правозащитные организации предупреждают, что закон может быть нацелен на оппозиционных политиков, считающихся недостаточно лояльными к Пекину для ареста или дисквалификации от участия в сентябрьских выборах в Законодательный совет.

В преддверии объявления о принятии этого закона, администрация Трампа заявила в понедельник, что запретит экспорт оборонной продукции в Гонконг и вскоре потребует лицензий на продажу в Гонконг товаров, которые используются как в гражданских, так и в военных целях.

Администрация Трампа в течение нескольких недель предупреждала, что, если закон будет принят, она предпримет действия, чтобы положить конец особым торговым и коммерческим преференциям США, которыми Гонконг пользовался с момента возвращения к правлению Китая в 1997 году.

Великобритания заявила, что может предложить проживание и возможное гражданство примерно 3 миллионам из 7,5 миллионов жителей Гонконга.

Китай оценил все эти шаги, как грубое вмешательство в его внутренние дела.

«Попытка американской стороны помешать Китаю продвигать гонконгское законодательство о национальной безопасности посредством так называемых санкций никогда не увенчается успехом», — заявил официальный представитель МИД Чжао Лицзянь журналистам на ежедневном брифинге.

На сегодняшний день этот закон рассматривается как наиболее значительный подрыв верховенства права и высокой степени автономии в гонконгском стиле, которые Китай обещал предоставить Гонконгу по крайней мере до 2047 года в рамках концепции «одна страна, две системы».

Источник: Associated Press