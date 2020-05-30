В Польше задержали украинских заробитчан, которые пытались нелегально попасть в Чехию

Главная » Последние новости » Новости мира » В Польше задержали украинских заробитчан, которые пытались нелегально попасть в Чехию В Польше задержали украинских заробитчан, которые пытались нелегально попасть в Чехию

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В Польше было задержано 30 украинцев, которые прибыли в страну по рабочим визам и вместо 14-дневного карантина, нелегально на автобусах пытались пересечь границу с Чехией, - сообщила пограничная служба Польши.

Украинцы решили не сидеть на карантине в Польше. И после прибытия в страну, арендовали автобусы и попытались пересечь границу. , информирует enovosty.com/news.

Польская пограничная служба задержала украинцев, среди которых были люди возрастом от 20 до 60 лет.

После выяснения всех обстоятельств, рабочие визы для украинцев польской стороной были аннулированы. Всех депортировали. Кроме того, украинцы заплатили штраф и получили запрет на временный въезд на территорию Шенгенской зоны.

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