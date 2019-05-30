В Париже активистки Femen устроили массовую акцию против домашнего насилия (ВИДЕО)
В Париже активистки Femen устроили массовую акцию, чтобы «отдать дань уважения 60 убитым женщинам» в результате домашнего насилия
В центре Парижа в Международный день феминизма 60 активисток Femen провели акцию протеста против домашнего насилия возле дворца Пале-Рояль напротив Лувра, информирует enovosty.com/news.
Согласно информации, опубликованной изданием Sud Ouest, активистки провели акцию с целью «воздать дань уважения 60 женщинам, убитым в результате домашнего насилия с начала года во Франции». На своем теле они написали имена убитых и замученных до смерти женщин: «Жозетт застрелили», «Шанталь избили до смерти», «Гаэль зарезали беременной» и т.д.
Nous saluons cette action des FEMEN qui se sont réunies dans la cour du Palais Royal à Paris pour dénoncer le 60ème féminicide de 2019.
Total soutien de la part d’@UHomophobie ✊
1 femme meurt assassinée par son compagnon ou ex compagnon toutes les 60H !pic.twitter.com/Z6PfUs1Gcf
— Urgence Homophobie (@UHomophobie) 30 мая 2019 г.
Активистки прибыли на Пале-Рояль утром, обнажили грудь и подняли кулаки. В конце акции они пустили розовый дым и начали выкрикивать: «Родине безразлична судьба убитых женщин», «Ни одной больше!», «Останови феминицид!».
Глава украинского движения Femen Инна Шевченко рассказала, что каждые два дня мы узнаем о новой жертве, но до сих пор не видим никаких действий.
Ранее сообщалось, что несколько активисток движения Femen провели акцию во время протестов «жёлтых жилетов».