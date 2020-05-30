США полностью разрывают сотрудничество с ВОЗ, — Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявил о разрыве отношений со Всемирной Организацией Здравоохранения, - сообщает CNBC.

Трамп полагает, что ВОЗ давно не проводит необходимых реформ внутри организации, что негативно влияет на ее работу. , информирует enovosty.com/news.

США выразили готовность перенаправить средства в другие более эффективные медицинские организации по всему миру. Какие именно — Трамп не уточнил.

Кроме того, Президент США убеждён, что ВОЗ полностью зависима от Китая и находится под его влиянием. При том, что доля финансирования ВОЗ со стороны США составляет 450 млн $, в то время как Китай выделяет ВОЗ не более 40 млн $.

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Ранее Трамп временно прекратил финансирование ВОЗ, обвинив организацию в неэффективности и непрофессионализме в связи с пандемией коронавирусной инфекцией.