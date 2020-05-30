Рынок животных в Ухане не был источником происхождения SARS-CoV-2

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Ученые Китая провели исследование генетических образцов животных на рынке Уханя и не обнаружили наличие COVID-19 в образцах генетических материалов, - заявил директор центров по контролю и профилактике заболеваний Китая, Гао Фу.

Гао Фу полагает, что скорее всего, на рынке был человек, который молниеносно распространил инфекцию и рынок в Ухане стал «жертвой» нежели распространителем эпидемии коронавирусной инфекции. , информирует enovosty.com/news.

Эксперты пришли к выводу, что SARS-CoV-2 уже циркулировал в Китае ещё до первых официально подтверждённых случаев. А рынок в Ухане послужил детонатором, который способствовал вспышке и массовому заражению жителей города, после чего началась фиксация заболевания этим вирусом у жителей Уханя.