Reuters: Генсек ООН предупреждает Европу о возможности начала новой «холодной войны»

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Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш сообщил, что мир рискует скатиться в беззаконие и начать новую «холодную войну» на фоне растущего национализма и ксенофобии

Во время получения международной премии имени Карла Великого генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш сообщил, что мир рискует скатиться в беззаконие и начать новую «холодную войну» на фоне растущего национализма и ксенофобии и призвал Европейский союз начать играть ведущую роль в борьбе за сохранение глобального порядка, — сообщает Томас Эскритт в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Гутерриш сказал, что Европа и глобальный порядок рискуют быть подорванными растущим национализмом и ксенофобией именно в то время, когда необходимо решать такие важные глобальные проблемы, как изменение климата и миграция. Кроме того, он добавил, что права человека утратили свои важность на фоне проблемы национального суверенитета государств.

«Если вы хотите избежать новой «холодной войны», если вы хотите реального многостороннего порядка, тогда мы должны иметь в качестве сильной опоры Объединенные страны Европы (United States of Europe)», — сказал Гутерриш.

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Среди бывших лауреатов премии были президент Франции Эммануэль Макрон, папа Франциск и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Призовой комитет премии имени Карла Великого рассказал, почему они вручили премию Гутерришу. Бывший премьер-министр Португалии Антонио Гутерриш был награжден премией за активную работу в сфере обеспечения эффективного сотрудничества между странами.