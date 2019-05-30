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Reuters: Генсек ООН предупреждает Европу о возможности начала новой «холодной войны»

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: Генсек ООН предупреждает Европу о возможности начала новой "холодной войны"
 
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Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш сообщил, что мир рискует скатиться в беззаконие и начать новую «холодную войну» на фоне растущего национализма и ксенофобии

Во время получения международной премии имени Карла Великого генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш сообщил, что мир рискует скатиться в беззаконие и начать новую «холодную войну» на фоне растущего национализма и ксенофобии и призвал Европейский союз начать играть ведущую роль в борьбе за сохранение глобального порядка, — сообщает Томас Эскритт в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Гутерриш сказал, что Европа и глобальный порядок рискуют быть подорванными растущим национализмом и ксенофобией именно в то время, когда необходимо решать такие важные глобальные проблемы, как изменение климата и миграция. Кроме того, он добавил, что права человека утратили свои важность на фоне проблемы национального суверенитета государств.

Reuters: Генсек ООН предупреждает Европу о возможности начала новой «холодной войны»

«Если вы хотите избежать новой «холодной войны», если вы хотите реального многостороннего порядка, тогда мы должны иметь в качестве сильной опоры Объединенные страны Европы (United States of Europe)», — сказал Гутерриш.

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Среди бывших лауреатов премии были президент Франции Эммануэль Макрон, папа Франциск и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Призовой комитет премии имени Карла Великого рассказал, почему они вручили премию Гутерришу. Бывший премьер-министр Португалии Антонио Гутерриш был награжден премией за активную работу в сфере обеспечения эффективного сотрудничества между странами.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 446

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