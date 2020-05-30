Реальный рейтинг Путина в России — 17%, — Пионтковский
Реальный рейтинг Президента России Владимира Путина очень сильно отличается от тех данных, которые демонстрируют обществу. Доверять стоит только данным ФСБ, согласно данным которого Путина поддерживает не более 17% россиян.
А это значит, что нынешний хозяин Кремля полностью утратил доверие россиян, поскольку всегда есть тот процент населения, который голосует за любую власть, — убеждён российский оппозиционный политик Андрей Пионтковский.
Вместе с тем, по его мнению, свергнуть Путина может только его ближайшее окружение, поскольку недовольное большенство (83% жителей России), не в состоянии выразить свой протест и пойти на решительные шаги, поскольку у них нет четкой политической оппозиционной структуры, на которую можно было бы опереться.
По мнению Пионтковского, в настоящее время порядка 5-6 человек в окружении Путина формируют повестку дня Кремля. Но пока они в замешательстве относительно своих дальнейших действий, поскольку свергнув вождя, они дискредитируют саму вертикаль власти и самих себя.
Читайте: Что происходит в России: Путина сливают его же кореша?