Пентагон включил Россию в «черный список»

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Пентагон включил Россию в «черный список» стран, услугами которых запрещено пользоваться при проведении космических пусков.

В Пентагоне сообщили, что включают Россию в «черный список» стран, услугами и товарами которых запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников, информирует enovosty.com/news.

Данное уведомление было обнародовано управлением Министерства обороны США на информационном портале «Федеральный реестр», на котором размещаются официальные нормативные документы американского правительства. В сообщении говорится, что Россия вносится в список государств, в который также входят КНДР, Судан, Иран и Сирия, услугами которых запрещено будет пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении запусков коммерческих космических спутников.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания выделила главные риски для своей космической инфраструктуры, к которым она отнесла ракеты, разрабатываемые Китаем и Россией, способные поражать космические цели. Другие мировые державы также опасаются угроз, которые могут нанести современное технологическое оружие, разрабатываемое Россией и Китаем, способное атаковать космические спутники, что может привести к катастрофическим последствиям для планеты.

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