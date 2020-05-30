Меркель отказала Трампу и не поедет на саммит Большой семерки

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Канцлер Германии Ангела Меркель отклонила приглашение президента США Дональда Трампа и не поедет на саммит Большой семерики в связи со сложной ситуацией вызванной пандемией, - сообщает Politico.

Меркель поблагодарила Президента США за приглашение посетить саммит G7, который состоится уже в конце июня, но была вынуждена отклонить приглашение и не сможет лично присутствовать на саммите, информирует enovosty.com/news.

Пока известно, что только Канцлер Германии не будет лично присутствовать на саммите Большой восьмерки. Остальные участники — Канада, Италия, Япония, Франция, США и Великобритания не сообщали об отказе посетить мероприятие.