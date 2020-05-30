20 городов в США охвачены массовыми беспорядками и протестами. Власти вводят режим ЧП, комендантский час и Нацгвардию (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » 20 городов в США охвачены массовыми беспорядками и протестами. Власти вводят режим ЧП, комендантский час и Нацгвардию (ВИДЕО) 20 городов в США охвачены массовыми беспорядками и протестами. Власти вводят режим ЧП, комендантский час и Нацгвардию (ВИДЕО)

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Пентагон обеспокоен ухудшением ситуации в Миннеаполисе, где накануне действия полицейских привели к смерти афроамериканца, после чего местный полицейский, которого обвиняют в предумышленном убийстве был арестован, - сообщает Associated Press.

Не менее 20 городов США охвачены протестами после смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Как сообщает CNN, люди выходили на улицы в столице США Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско (Калифорния), Денвере (Колорадо), Атланте (Джорджия), Чикаго (Иллинойс), Нью-Йорке, Бостоне (Массачусетс), Лас-Вегасе (Невада), Хьюстоне и Далласе (Техас), Детройте (Мичиган), а также в штатах Айова, Индиана, Кентукки, Луизиана, Виргиния, Северная Каролина, Огайо, информирует enovosty.com/news.

Ранее мэр города Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил о введении комендантского часа который будет действовать все выходные с 20:00 до 06:00 час.

Солдатам из Северной Каролины и Нью-Йорка приказано быть готовыми к развертыванию в течении четырёх часов.

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Напомним, 25 мая полицейские арестовали Джорджа Флойда. Во время задержания и после в полицейском участке представители правопорядка вели себя неоправданно жестоко, что в последствии привело к смерти мужчины.

Одному из полицейских уже предъявлено обвинение в предумышленном убийстве. По законам штата Миннесота полицейскому Дереку Шовину грозит лишение свободы сроком на 25 лет.