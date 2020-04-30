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В РФ зафиксирован рекордный рост числа заболевших COVID-19

Главная » Последние новости » Новости мира » В РФ зафиксирован рекордный рост числа заболевших COVID-19
 
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В РФ было официально объявлено о 106 498 случаях заболевания коронавирусом COVID-19

В России было официально объявлено о 106 498 случаях заболевания коронавирусом COVID-19 (в 85 регионах). Выздоровели уже 11 619 человек. Официально зарегистрировано 1073 летальных исхода. За последние сутки выявлено еще 7 099 заболевших, что является рекордным приростом за все время..В процентном соотношении суточный прирост составляет +7,1%. Отмечается, что у 2 829 (39,9%) человек из числа новых инфицированных не было симптомов, информирует enovosty.com/news.

На сегодня Россия находится на восьмом месте по количеству заболевших, опережая Иран (93 657) и Китай (82 862). Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (1 064 572), Испании (236 899), Италии (203 591), Франции (166 420), Великобритании (165 221), Германии (161 539), Турции (117 589). Вместе с тем, стоит отметить, что в Турции смертность в реанимации сократилась с 58 до 10%. В этой стране, в которой изначально была зафиксирована сильная вспышка заболевания, отошла от общемировой практики и не спешит подключать больных к аппарату ИВЛ, так как это меняет течение заболевания. Тактика Турции заключается в профилактике распространения вируса, раннем выявлении случаев инфицирования и быстром лечении. Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сегодня, 30 апреля, объявил о пройденном пике эпидемии коронавируса. Он заявил, что число вылечившихся пациентов уже вдвое превысило число инфицирований. Коджа отметил, что уровень летальности от пневмонии COVID-19 в Турции — самый низкий в Европе.

В РФ зафиксирован рекордный рост числа заболевших COVID-19
В РФ зафиксирован рекордный рост числа заболевших COVID-19

А вот в России, несмотря на распространение надежды на спасительные прививки БЦЖ, плато коронавируса пока что не ожидается. Здесь стоит обратить внимание на прямую зависимость более низкой смертности в странах с большим количеством реанимационных коек. В России в марте 2020 года сообщалось о развернутых 12 тысячах реанимационных коек. Население России составляет 144,5 млн. человек, соответственно получаем 8,3 реанимационных койки на 100 тыс. населения. А вот Турция занимает первое место в мире по количеству реанимационных коек на 100 тыс. населения — 40.

Читайте: COVID-19 может стать последней каплей в китайско-американских отношениях


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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