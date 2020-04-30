В Ливане из-за карантина начались голодные бунты, люди грабят банки и магазины (ФОТОрепортаж)

Главная » Последние новости » Новости мира » В Ливане из-за карантина начались голодные бунты, люди грабят банки и магазины (ФОТОрепортаж) В Ливане из-за карантина начались голодные бунты, люди грабят банки и магазины (ФОТОрепортаж)

Закрыть Отправить

В Ливане, несмотря на карантинные мероприятия, начались массовые голодные бунты. Люди, лишенные возможности зарабатывать, вышли на улицы, - сообщает Al Jazeera.

Многочисленные митинги и акции протеста прошли в Бейруте и Триполи. Ливан, на сегодняшний момент, переживает худший экономический кризис за всю историю страны. , информирует enovosty.com/news.

Коронавирусная пандемия только усугубила состояние экономики. Так, валюта страны уже обесценилась на 50% , продукты питания существенно подорожали, в банки ограничивают снятие валюты.

Массовые протесты привели к тому, что было разграблено порядка 12 банков, пострадало около сотни правоохранителей, количество пострадавших со стороны митингующих пока не известно.

Читайте: Магазины в Украине активно расторговались, заваливают людей предложениями