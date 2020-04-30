В Ливане из-за карантина начались голодные бунты, люди грабят банки и магазины (ФОТОрепортаж)
В Ливане, несмотря на карантинные мероприятия, начались массовые голодные бунты. Люди, лишенные возможности зарабатывать, вышли на улицы, - сообщает Al Jazeera.
Многочисленные митинги и акции протеста прошли в Бейруте и Триполи. Ливан, на сегодняшний момент, переживает худший экономический кризис за всю историю страны. , информирует enovosty.com/news.
Коронавирусная пандемия только усугубила состояние экономики. Так, валюта страны уже обесценилась на 50% , продукты питания существенно подорожали, в банки ограничивают снятие валюты.
Массовые протесты привели к тому, что было разграблено порядка 12 банков, пострадало около сотни правоохранителей, количество пострадавших со стороны митингующих пока не известно.
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