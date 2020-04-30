У берегов Греции разбился вертолет НАТО
У берегов Греции разбился вертолет НАТО с военными на борту
Во время учений НАТО у берега греческого острова в Ионическом море разбился канадский военный вертолет CH-148 Cyclone. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.
По данным анонимных источников, на борту самолета было 6 человек. По словам представителей Министерства обороны Греции, вертолет греческого флота принимал участие в поиске вертолета CH-148 Cyclone, который пропал без вести в среду вечером. Усилия координировались итальянскими властями.
Ένα S-70 Sikorsky Aegean Hawk τις επόμενες ώρες θα πάρει μέρος στην επιχείρηση #SAR στο FIR Ρώμης.
Επίσημο αίτημα από την Ιταλία, άμεση έγκριση από Α' ΓΕΕΘΑ pic.twitter.com/Iwk9IVI6Je
— George E. Sideris (Γιώργος Ε. Σιδέρης) (@GESideris) April 29, 2020
«Я выражаю свое горе по поводу крушения канадского вертолета в Ионическом море вчера вечером», — заявил в четверг премьер-министр Греции Кириакос Митсатакис. Он сказал, что свяжется с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, чтобы выразить свои соболезнования.
Канадские вооруженные силы заявили, что крушение вертолета было «спровицировано».