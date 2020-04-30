Рекордно высокий уровень насилия: даже пандемия COVID-19 не может остановить убийства в Мексике

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

30.04.2020 г.
13:26В Ливане из-за карантина начались голодные бунты, люди грабят банки и магазины (ФОТОрепортаж)
13:17В РФ зафиксирован рекордный рост числа заболевших COVID-19
12:20COVID-19 может стать последней каплей в китайско-американских отношениях
11:36Центральный парк города в Швеции решили усеять куриным пометом, чтобы предотвратить массовые гулянья
10:28Россию накрывает новый Чернобыль, - Эйдман
10:25COVID-19 в Беларуси: Лукашенко исчез
09:47В Нидерландах цветут тюльпановые поля - необыкновенные фото
Все новости мира

Аналитика

29.04.2020

"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19

Родительница коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Пять крупнейших разведслужб "Пять глаз" (Five Eyes) решили проверить возможную утечку COVID-19 из лаборатории в Ухане. В мире всё чаще говорят именно ...
27.04.2020

Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса

Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Продолжить начатую ранее тему нефтяного потопа, который вместе с коронавирусом накрывает планету, побудила так называемая «отрицательная стоимость» нефти, ...
23.04.2020

Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?

Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Медленно, но уверенно Верховная Рада (ВР) движется к завершающей стадии скандальной эпопеи вокруг принятия так называемого «антиколомойского» законопроекта ...

Последние новости

30.04.2020 г.
14:33 Кличко возмущен всплеском активности киевлян на улицах столицы (ВИДЕО)
14:20 Объявлено штормовое предупреждение: на Киев движется сильная гроза
14:16 Скандальный закон о СМИ отозвали из Верховной Рады и отправили на доработку
14:00 284 тысячи лайков: Мадонна поделилась своим архивным снимком из юности (ФОТО)
13:26 В Ливане из-за карантина начались голодные бунты, люди грабят банки и магазины (ФОТОрепортаж)
13:20 Volkswagen готовит дебют 410-сильного Golf: детали о новинке
13:19 Коронавирусный плен: Украинцам позволили вылететь в Лондон на сезонные работы
13:17 В РФ зафиксирован рекордный рост числа заболевших COVID-19
13:16 Засуха сильно ухудшила состояние озимых в Украине
13:00 Возле церкви или магазина заразиться нельзя: врач рассказал, где наибольший риск подхватить коронавирус
12:54 Видео дня: Мэр Киева Кличко показал, как самостоятельно сделать стрижку во время карантина
12:43 Украинцам подняли пенсионный возраст: Названы два условия для выплат в 2020-м
12:40 Франция и Германия совместно разработают танк будущего: что заменит новинка
12:40 Коронавирусом повторно заразится невозможно, - исследование
12:20 COVID-19 может стать последней каплей в китайско-американских отношениях
11:36 Центральный парк города в Швеции решили усеять куриным пометом, чтобы предотвратить массовые гулянья
11:32 Шмыгаль озвучил условия для работы украинцев за границей
11:30 Сопутствующие заболевания существенно повышают летальность при коронавирусной инфекции, - исследование
11:10 В протокол лечения COVID-19 украинские медики внесли новый препарат
11:00 "Зарплатное рабство" в Украине отменяется с 2021 года
10:49 УкрСпецЗаробитчанеПоставка, или как рабовладельческий строй возвращают в Украину, - Фурса
10:28 Россию накрывает новый Чернобыль, - Эйдман
10:25 COVID-19 в Беларуси: Лукашенко исчез
10:24 Эксперт назвала простой способ защиты от Covid-19
09:54 Жертвы коронавируса: В Нью-Йорке в грузовиках обнаружили тела 60 человек
09:47 В Нидерландах цветут тюльпановые поля - необыкновенные фото
08:51 Появились неожиданные данные о пропавшем Ким Чен Ыне
08:49 Украинские военные мощно отомстили врагу за гибель молодого военного (ВИДЕО)
08:45 Украина находится на плато по коронавирусу, но будет не так, как в Евросоюзе, – Ляшко
08:27 Снайперы ударили по ВСУ. Есть убитые и раненые
07:50 ТОП-10 самых надежных б/у авто стоимостью до 6 тысяч евро
07:40 Во Франции и Великобритании у детей выявили опасный синдром, связанный с COVID-19
07:40 24 реактивных истребителя устроили невероятное шоу в поддержку медиков в небе над Нью-Йорком (ВИДЕО)
07:30 Во Франции стартовали испытания новейшей атомной субмарины Suffren (ФОТО)
07:15 Skoda Octavia и Toyota Corolla получили сильнейшего китайского соперника: подробности (ФОТО)
07:00 Первый выход в свет на карантине: Иванка Трамп удивила стильным образом (ФОТО)
00:56 Немецкие клиники простаивают в ожидании пациентов с COVID-19
00:49 На востоке Украины обнаружили нелегальный склад с ракетными комплексами и двумя тоннами боеприпасов
00:23 Курьез дня: Журналист ABC News вышел в эфир без штанов
29.04.2020 г.
23:51 Россия пригрозила США ответным ядерным ударом
23:33 Мрачная реальность: фотографии Северной Кореи, которые Ким Чен Ын предпочел бы не видеть
23:21 Велюровый штаб "слуги народа": в Сети появились меткие фотожабы
23:02 Названы самые опасные сопутствующие заболевания при коронавирусе
21:58 Силовикам явно делать нечего: В РФ рыбаков задерживает ОМОН с автоматами (ВИДЕО)
20:59 Зеленский дал поручение Минздраву на майские праздники
20:46 Контрразведка блокировала масштабное производство и реализацию некачественных дезинфицирующих средств
20:36 Артиллеристы ВСУ отрабатывают новейшие методы ведения огня по стандартам НАТО (ФОТО)
20:13 Китай использует COVID-19 для утверждения своих территориальных амбиций в Южно-Китайском море, - Помпео
19:58 В Украине разрабатывают первый отечественный электрокар (ФОТО)
19:41 В Украине планируют запустить поезда без перегородок между вагонами
19:27 Нацполиция задержала "рэкетира" за вымогательство несуществующих долгов
18:56 ВСУ получили реактивные боеприпасы "Ольха"
18:36 "Преемники" Путина наносят по нему удары на уничтожение, - Швец
18:20 Китай не реагирует на призывы Африки об облегчении долгового бремени
17:46 Бельгийские истребители перехватили российские самолеты у побережья Эстонии (ВИДЕО)
17:14 "Хмельницкоблэнерго" в 2019 увеличило прибыль в 2 раза и выплатит государству около 30 млн гривен дивидендов
17:00 Беларусь начала закупать нефть у Саудовской Аравии
16:28 Под Одессой начался сильный лесной пожар (ВИДЕО)
16:12 "Освежись по-киевски": в центре столицы из-под земли забил огромный гейзер (ВИДЕО)
16:08 Прогнозный энергетический баланс на 2020 год предусматривает снижение производства НАЭК Энергоатом
Все новости »

Рекордно высокий уровень насилия: даже пандемия COVID-19 не может остановить убийства в Мексике

Главная » Последние новости » Новости мира » Рекордно высокий уровень насилия: даже пандемия COVID-19 не может остановить убийства в Мексике
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Мексике продолжает расти уровень насилия, даже несмотря на то, что во всем мире бушует пандемия коронавируса.

Даже пандемия коронавируса не повлияла на тревожно высокий уровень убийств в Мексике: март был самым жестоким месяцем с тех пор, как президент Лопес Обрадор вступил в должность в декабре 2018 года, согласно официальной статистике.

Национальная система общественной безопасности сообщила 20 апреля, что в прошлом месяце было зарегистрировано 3000 убийств, что является максимальным показателем с июля 2018 года, когда было убито 3074 человека.

Также возросло число преступлений, связанных с насилием в семье, поскольку люди проводят больше времени в своих домах, чтобы ограничить распространение Covid-19. В марте было зарегистрировано более 20 300 случаев домашнего насилия, что на 13,7% больше, чем было в феврале.

Президент Лопес Обрадор в понедельник признал, что количество убийств не уменьшилось в период чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, и призвал преступные группировки сдерживать себя. По его словам, вместо того, чтобы раздавать пакеты помощи, содержащие продукты и другие предметы первой необходимости, обездоленным гражданам, преступные группировки должны остановить насилие.

Читайте: YouTube вводит новые правила: какие видео удалят?

«Мы имеем дело с пандемией коронавируса, но, к сожалению, у нас все еще есть проблемы с убийствами. Они даже не успокоились из-за ситуации с коронавирусом; не нужно сейчас ходить и хвастаться: «Мы раздаем продукты». «Остановите насилие! Подумайте о своих семьях и о себе. Те, кто посвящает себя этим преступным действиям, если вы слушаете меня или смотрите на меня, у вас должна быть любовь к жизни, это самая важная вещь!» — сказал он.

«Раздача продуктов не помогает остановить плохие поступки, любить своего соседа, никому не причинять вреда… Подумайте о своих семьях, особенно о своих матерях, о страданиях, которые вы им причиняете, о страданиях семей жертв», — сказал Лопес Обрадор.

Президент пообещал сократить насилие, устраняя его коренные причины, а не бороться с ним силой.

Читайте: В Ливане из-за карантина начались голодные бунты, люди грабят банки и магазины (ФОТОрепортаж)

Однако 2019 год был самым жестоким за всю историю Мексики, и многие наблюдатели пришли к выводу, что так называемая стратегия безопасности «объятия лучше, чем пули» была неудачной и ее необходимо было изменить.

По состоянию на 30 апреля 2020 года, всего в Мексике зафиксировано 16752 случаев заражения COVID-19. Из них — 1569 смертельных случаев, 2627 выздоровевших.

Источник: Businessinsider


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 50

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Минэкономики защищает «троллей»?
Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира
Константин Кривопуст: «Эпидемия завершится не тогда, когда улучшится медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы...»
Алексей Кущ: Нельзя ограничивать экономическую активность населения и бизнеса, не предоставляя адекватные компенсаторы
Ликвидированное ГАСИ продолжает собирать коррупционные урожаи во время карантина
Алексей Кущ: У власти будет два плохих варианта - или включить печатный станок или заморозить банковские вклады
Все статьи


Читайте также

Кличко возмущен всплеском активности киевлян на улицах столицы (ВИДЕО)
 В Ливане из-за карантина начались голодные бунты, люди грабят банки и магазины (ФОТОрепортаж)
Видео дня: Мэр Киева Кличко показал, как самостоятельно сделать стрижку во время карантина
 Украина находится на плато по коронавирусу, но будет не так, как в Евросоюзе, – Ляшко
Первый выход в свет на карантине: Иванка Трамп удивила стильным образом (ФОТО)
 Пандемия COVID-19 подорвала прибыль Ford за 1 квартал: что будет с компанией?
Рынки открывают: Кто и когда сможет вернуться к работе
 Миллионы незапланированных беременностей: В ООН обеспокоены последствиями карантина

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Армия

Беспилотный летательный аппарат М-7 «Небесный патруль»
Бронетранспортер TPz 1 Fuchs (Германия)
Боевая машина пехоты Strf 90 (Швеция)
Беспилотный летательный аппарат CL-289 (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Герега
Галина
Чумак
Виктор
Богомолец
Ольга
Кулагин
Алексей
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Сумской области мужчина на "самоизоляции" заразил коронавирусом десятки людей: один умер (11506)

После эпидемии коронавируса в Китае начались расстрелы и аресты - СМИ (6901)

Назван случай, при котором водитель имеет право на отмену штрафа полиции (6821)





Коронавирус

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



help
Loading...

bigmir)net TOP 100

 