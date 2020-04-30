Рекордно высокий уровень насилия: даже пандемия COVID-19 не может остановить убийства в Мексике

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В Мексике продолжает расти уровень насилия, даже несмотря на то, что во всем мире бушует пандемия коронавируса.

Даже пандемия коронавируса не повлияла на тревожно высокий уровень убийств в Мексике: март был самым жестоким месяцем с тех пор, как президент Лопес Обрадор вступил в должность в декабре 2018 года, согласно официальной статистике.

Национальная система общественной безопасности сообщила 20 апреля, что в прошлом месяце было зарегистрировано 3000 убийств, что является максимальным показателем с июля 2018 года, когда было убито 3074 человека.

Также возросло число преступлений, связанных с насилием в семье, поскольку люди проводят больше времени в своих домах, чтобы ограничить распространение Covid-19. В марте было зарегистрировано более 20 300 случаев домашнего насилия, что на 13,7% больше, чем было в феврале.

Президент Лопес Обрадор в понедельник признал, что количество убийств не уменьшилось в период чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, и призвал преступные группировки сдерживать себя. По его словам, вместо того, чтобы раздавать пакеты помощи, содержащие продукты и другие предметы первой необходимости, обездоленным гражданам, преступные группировки должны остановить насилие.

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«Мы имеем дело с пандемией коронавируса, но, к сожалению, у нас все еще есть проблемы с убийствами. Они даже не успокоились из-за ситуации с коронавирусом; не нужно сейчас ходить и хвастаться: «Мы раздаем продукты». «Остановите насилие! Подумайте о своих семьях и о себе. Те, кто посвящает себя этим преступным действиям, если вы слушаете меня или смотрите на меня, у вас должна быть любовь к жизни, это самая важная вещь!» — сказал он.

«Раздача продуктов не помогает остановить плохие поступки, любить своего соседа, никому не причинять вреда… Подумайте о своих семьях, особенно о своих матерях, о страданиях, которые вы им причиняете, о страданиях семей жертв», — сказал Лопес Обрадор.

Президент пообещал сократить насилие, устраняя его коренные причины, а не бороться с ним силой.

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Однако 2019 год был самым жестоким за всю историю Мексики, и многие наблюдатели пришли к выводу, что так называемая стратегия безопасности «объятия лучше, чем пули» была неудачной и ее необходимо было изменить.

По состоянию на 30 апреля 2020 года, всего в Мексике зафиксировано 16752 случаев заражения COVID-19. Из них — 1569 смертельных случаев, 2627 выздоровевших.

Источник: Businessinsider