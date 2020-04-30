Лагард рассказала, что ждет экономику еврозоны

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Кристина Лагард рассказала о проблемах, с которыми столкнется экономика еврозоны из-за пандемии COVID-19

Глава Европейского центробанка Кристин Лагард сообщила, что пандемия COVID-19 вызвала “беспрецедентный спад” в экономике еврозоны. По мнению главы центробанка, регресс экономики, скорее всего, значительно усилится, информирует enovosty.com/news.

Существуюшщий тренд говорит о “значительном сокращение активности” в период эпидемии COVID-19, окончание которой на данный момент невозможно определить. Прогнозы экспертов ЕЦБ говорят о том, что ВВП Европейского союза сократится на 5-12% в 2020 году.

Во время заседания совета управляющих ЕЦБ в четверг, 30 апреля, было принято решение о сохранении текущих ключевых ставок и продолжении курса по экстренной скупке активов до окончания пандемии COVID-19.

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Ожидается, что инфляция в странах в ближайшие месяцы сильно замедлится, а совет управляющих ЕЦБ готов использовать все свои инструменты для обеспечения приближения инфляции к целевым показателям.