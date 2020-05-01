Исторические фото: радость победы во Второй мировой в разных странах мира (ФОТО)
Люди массово собирались в США, Великобритании, Франции и Советском Союзе, чтобы отпраздновать Великую победу. Люди танцевали, целовались и размахивали флагами.
Немецкие линии обороны рухнули, когда союзники выдвинулись с запада, а Советы продвинулись с востока в апреле 1945 года. К концу месяца немецкие военные были почти побеждены. В 2:41 7 мая 1945 года генерал Германии Альфред Йодль подписал безоговорочную капитуляцию вооруженных сил Германии, информирует enovosty.com/news.
Капитуляция вступила в силу на следующий день.
«Это торжественный, славный час», — сказал президент США Гарри С. Трумэн 8 мая 1945 года, объявив об окончании Второй мировой войны в Европе. «Генерал Эйзенхауэр сообщил мне, что войска Германии сдались Организации Объединенных Наций. Флаги свободы развеваются по всей Европе».
Когда распространились новости о капитуляции нацистской Германии, в США и по всей Европе начались торжества. Вот 11 исторических фотографий с празднования Дня Победы в Европе.
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Весть о победе быстро распространилась, так как в газетах появлялись такие заголовки, как «нацисты сдаются» и «нацисты уходят».
Массивные толпы собрались для празднования в Нью-Йорке.
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В Лондоне солдаты и мирные жители вышли на улицы.
Париж — город, захват которого потряс мир в июне 1940 года и стал одним из главных завоеваний Адольфа Гитлера. Союзники освободили его в августе 1944 года.
Люди веселились, а в некоторых случаях даже надевали флаги победителей.
Группа женщин в платьях, представляющих флаги союзных держав (слева направо: США, Франция, Великобритания и Советский Союз) возле Eglise de la Madeleine в День Победы в Париже 8 мая 1945 года.
Везде взрывались фейерверки.
Советские военные понесли разрушительные потери, чтобы отразить и победить нацистскую Германию. По официальным оценкам, погибло 8 миллионов советских солдат.
Люди танцевали на улицах.
Британские девушки танцуют на улице с американскими солдатами во время празднования Дня Победы в Лондоне 8 мая 1945 года.
Они приветствовали тех, кто сражался.
Толпа поднимает солдата на Красной площади в Москве 9 мая 1945 года.
Радостные и счастливые, люди целовались на Таймс-сквер.
Моряк ВМС США целует женщину на Таймс-сквер в Нью-Йорке 8 мая 1945 года.
И в пабах Лондона.
Во всем мире волнение победы ощущали как солдаты, так и мирные жители.
Источник: Businessinsider