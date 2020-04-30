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COVID-19 может стать последней каплей в китайско-американских отношениях

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В то время, когда мир сталкивается с неизбежной общей угрозой, эскалация холодной войны между его двумя крупнейшими экономиками - это последнее, что кому-то нужно. И все же, учитывая ядовитую порцию идеологической враждебности, затянувшуюся торговую войну, геополитическое соперничество и политиканство внутри страны, этот результат более вероятен, чем нет.

Уже унесший почти 217 000 жизней и направивший мировую экономику к самому глубокому спаду после Великой депрессии, кризис COVID-19 неизбежно изменит геополитику. Хотя контуры постпандемического порядка еще предстоит выяснить, одна вещь кажется очевидной: отнюдь не нормализуя свои отношения, Соединенные Штаты и Китай, вероятно, будут становиться все более отчужденными и все более враждебными., информирует enovosty.com/news.

Еще до того, как разразился нынешний кризис, китайско-американские отношения были на аппарате жизнеобеспечения. Вспышка, возможно, прозвучала как смертельный звон. В частности, свидетельства того, что местные китайские власти первоначально скрывали информацию о новом коронавирусе, вместе с серьезным нарушением глобальных цепочек поставок, вызванным внезапной блокировкой Китая по всей стране, выделили для большинства американцев два источника серьезной уязвимости, вытекающие из двусторонних отношений.

Первый — это репрессивная политическая система Китая. Хотя американцы давно знают об идеологической пропасти между их страной и Китаем, для большинства это была в основном абстракция. Истории о насильственном задержании сотен тысяч уйгуров и других мусульман в Синьцзяне, репрессиях и издевательствах над тибетцами и преследовании политических диссидентов были страшными, но далекими. Для многих они были просто свидетельством превосходства американской системы.

Вспышка COVID-19, которая привела к гибели более 58 000 американцев, частичным экономическим отключениям и массовой безработице, превратила абстрактное в реальность. Впервые простые американцы, живущие в своей стране, опасаются за свое экономическое и физическое выживание из-за политических репрессий в далекой стране.

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И американцы, в общем и целом, обвиняют китайские политические репрессии в кризисе. Согласно недавнему опросу Harris, более 70% американцев считают, что Китай неверно сообщил о последствиях вспышки, а более 75% считают, что китайское правительство несет ответственность за распространение вируса. Фактически, 55-60% считают, что правительство Китая заслуживает большей вины, чем его американский коллега, за распространение COVID-19 в США.

Вторым источником уязвимости является экономическая взаимозависимость, особенно зависимость США от китайских цепочек поставок. До вспышки американцы рассматривали эту проблему главным образом через призму дисбаланса в торговле и потери рабочих мест. Сейчас они в значительной степени видят огромную роль Китая в производстве средств индивидуальной защиты и фармацевтических ингредиентов в мире как опасную слабость национальной безопасности, которую необходимо смягчить.

Но хотя кризис COVID-19 показал для американцев истинную степень опасности взаимодействия с однопартийным режимом Китая, значительный и немедленный всплеск взаимной враждебности не был неизбежным. Этот результат отражает решение обоих правительств использовать кризис для повышения своего внутреннего положения.

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После того, как стало известно о неудачной первоначальной реакции в Ухане, Коммунистическая партия Китая (КПК) перешла в режим контроля ущерба. Как только число новых случаев начало уменьшаться, правительство предприняло агрессивные дипломатические усилия и пропагандистскую борьбу, чтобы восстановить свой имидж. Китай отправил медикаменты и персонал в пострадавшие страны, такие как Иран, Италия и Филиппины. Дома он провозгласил свои решительные действия, разжигая национализм и критикуя слабые реакции западных демократий.

Запад тем временем дал Китаю много боеприпасов. Президент США Дональд Трамп, в частности, наблюдал за по-настоящему неумелым реагированием на кризис, характеризующимся постоянными противоречиями и откровенной ложью.

После неудавшегося ответа Трампа и связанного с этим обвала экономики США, угрожающего его перспективам переизбрания, Республиканская партия стремится возложить вину на Китай. И многие американцы, похоже, убеждены: согласно опросу Harris, более 50% согласны с тем, что Трамп охарактеризовал новый коронавирус как «китайский вирус».

Этот ядовитый порыв идеологической враждебности, затянувшаяся торговая война, геополитическое соперничество и политиканство внутри страны, скорее всего, будут способствовать дальнейшей эскалации двусторонней напряженности. В США Конгресс, вероятно, примет закон, предписывающий перенести производство товаров в Китае, которые считаются актуальными для национальной безопасности. И администрация Трампа, вероятно, введет новые санкции, включая более жесткие ограничения на передачу технологий.

Поскольку такие карательные меры пользуются широкой общественной поддержкой — 71% американцев хотят вывести производство из Китая — единственный реальный вопрос — насколько они суровы. Учитывая политические ставки, Трамп вряд ли проявит большую сдержанность. В конце концов, отношения США с Китаем станут самым важным вопросом внешней политики на ноябрьских выборах. Трамп уже начал нападать на своего предполагаемого кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента Джозефа Байдена, за «мягкость» в отношении Китая, а Байден в ответ обвинил Трампа в мягкости.

Что касается президента Китая Си Цзиньпина, он вряд ли отступит. Ранее в этом месяце на заседании Постоянного комитета Политбюро (высшего руководящего органа КПК) он заявил, что «мы должны придерживаться «минимального мышления» и делать умственные и материальные приготовления к изменениям во внешней среде, которые будут продолжаться относительно длительный период времени». Пока еще не совсем ясно, что такое «нижний уровень мышления» Си, но можно с уверенностью сказать, что Китай ответит на усиление давления США не уступками, а ответным ударом.

В то время, когда мир сталкивается с неизбежной общей угрозой, усиливающаяся холодная война между его двумя крупнейшими экономиками — это последнее, что кому-то нужно. Но если ни один из лидеров не изменит свой подход, этого результата будет сложно избежать. На самом деле, пандемия, далеко не катализирующая глобальное сотрудничество, вполне может замкнуть США и Китай в порочный круг эскалации, что приведет непосредственно к полномасштабному конфликту.

Minxin Pei — профессор в колледже Claremont McKenna и старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла в США.

Источник: Project-syndicate


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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