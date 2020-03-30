Мир очищается: по всей Европе значительно уменьшилось загрязнение воздуха над крупными городами

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Загрязнение воздуха в городских районах по всей Европе уменьшилось во время карантина для борьбы с коронавирусом.

Это в понедельник показали новые спутниковые снимки, но участники кампании предупредили, что жители городов все еще уязвимы к эпидемии, информирует enovosty.com/news.

По данным спутниковых снимков Sentinel-5, в таких городах, как Брюссель, Париж, Мадрид, Милан и Франкфурт, средний уровень содержания ядовитого диоксида азота в период с 5 по 25 марта сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это совпадает с карантинами во многих европейских странах, во время которых ограничивается движение автомобильного транспорта — крупнейшего источника оксидов азота — и замедляется производство на заводах, выделяющих газ.

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Новые изображения, выпущенные Европейским космическим агентством (ESA) и проанализированные некоммерческим Европейским альянсом общественного здравоохранения (EPHA), показывают изменяющуюся плотность диоксида азота, которая может вызвать проблемы с дыханием и рак.

Ежедневные погодные явления могут влиять на загрязнение атмосферы, поэтому спутниковые снимки делали на протяжении 20 дней и исключали показания, когда облака снижали качество данных.

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Данные Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) показали аналогичную тенденцию за 16-22 марта. В Мадриде средний уровень диоксида азота снизился на 56% в неделю после того, как 14 марта правительство Испании запретило несущественные поездки.

В EPHA сказали, что люди, живущие в загрязненных городах, могут быть более подвержены риску заражения COVID-19, потому что длительное воздействие плохого воздуха может ослабить иммунную систему, затрудняя борьбу с инфекцией.

«Эта связь весьма вероятна», — сказал Золтан Массай-Косубек, политический менеджер EPHA.

Загрязнение воздуха может вызвать или усугубить рак легких, заболевание легких и инсульт.

Китай также зафиксировал падение уровня загрязнения диоксидом азота в городах в феврале, когда правительство ввело драконовские меры по изоляции, чтобы сдержать бушующую эпидемию.

Однако в некоторых регионах Польши уровень диоксида азота оставался относительно высоким в течение всего периода, несмотря на карантин, возможно, из-за популярности угольного отопления.

По данным ЕАОС, загрязнение воздуха в Европе ежегодно приводит к 400 000 преждевременных смертей.

Источник: Reuters