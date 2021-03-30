Китай и Иран подписали соглашение о сотрудничестве, — Fox News

Главная » Последние новости » Новости мира » Китай и Иран подписали соглашение о сотрудничестве, - Fox News Китай и Иран подписали соглашение о сотрудничестве, - Fox News

Закрыть Отправить

Тегеран и Пекин подписали 25-летнее соглашение о сотрудничестве.

Иран и Китай подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на Fox News.

В течение многих лет Китай не шел на близкие отношения с Ираном, но, похоже, сейчас все изменилось. Тегеран и Пекин подписали 25-летнее соглашение о сотрудничестве.

Профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди сказал Fox News, что соглашение подразумевает гораздо большее, чем то, что написано на бумаге. «Это стратегическое партнерство. Оно важно, потому что позволяет Ирану и Китаю построить дорожную карту для долгосрочных отношений, которые будут гораздо более плодотворными», — сказал он.

Читайте: Китай подтвердил, что ударный вертолет Z-10 потерпел крушение в провинции Хунань

Хотя подробности соглашения не разглашаются, ходят слухи, что речь идет о гарантии дешевой нефти в Китай на 25 лет в обмен на китайские инвестиции в иранскую инфраструктуру. Стоимость соглашения оценивается в 400 миллиардов долларов. Иран не скрывает, что заинтересован в доступе к китайским технологиям. Было предположение, что соглашение может включать создание китайско-иранского банка, который может помочь торговле между странами.