Канада приостановила вакцинирование AstraZeneca тех, кто младше 55 лет, — Associated Press

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Канада приостановила вакцинирование AstraZeneca тех, кто младше 55 лет из-за риска тромбов.

В Канаде приостановили вакцинирование против коронавируса вакциной Oxford-AstraZeneca людей, кто младше 55 лет из-за риска образования тромбов. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на Associated Press.

Национальный консультативный комитет по иммунизации рекомендовал сделать паузу в вакцинировании. «Существует значительная неопределенность в отношении пользы предоставления вакцины AstraZeneca Covid-19 взрослым в возрасте до 55 лет с учетом потенциальных рисков», — сказала заместитель председателя Национального консультативного комитета по иммунизации доктор Шилли Дикс.

Дикс сказала, что обновленные рекомендации появились на фоне новых данных из Европы, которые предполагают, что риск образования тромбов намного выше, чем предполагалось ранее.

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Сообщается, что большинство пациентов в Европе, у которых после вакцинации AstraZeneca появился тромб, были женщины в возрасте до 55 лет, а уровень летальности среди тех, у кого образовались тромбы, достигает 40%.