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Канада приостановила вакцинирование AstraZeneca тех, кто младше 55 лет, — Associated Press

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Канада приостановила вакцинирование AstraZeneca тех, кто младше 55 лет из-за риска тромбов.

В Канаде приостановили вакцинирование против коронавируса вакциной Oxford-AstraZeneca людей, кто младше 55 лет из-за риска образования тромбов. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на Associated Press.

Национальный консультативный комитет по иммунизации рекомендовал сделать паузу в вакцинировании. «Существует значительная неопределенность в отношении пользы предоставления вакцины AstraZeneca Covid-19 взрослым в возрасте до 55 лет с учетом потенциальных рисков», — сказала заместитель председателя Национального консультативного комитета по иммунизации доктор Шилли Дикс.

Канада приостановила вакцинирование AstraZeneca тех, кто младше 55 лет, — Associated Press

Дикс сказала, что обновленные рекомендации появились на фоне новых данных из Европы, которые предполагают, что риск образования тромбов намного выше, чем предполагалось ранее.

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Сообщается, что большинство пациентов в Европе, у которых после вакцинации AstraZeneca появился тромб, были женщины в возрасте до 55 лет, а уровень летальности среди тех, у кого образовались тромбы, достигает 40%.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 122

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