Во Франции подтвердили шестой случай заражения коронавирусом,- Reuters

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Во Франции подтвердили шестой случай заражения коронавирусом. Опасный вирус был выявлен у врача частной компании

Во Франции официально подтвердили шестой случай заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает Бенуа Вон Оверстретен в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Директор главного управления здравоохранения Жером Саломон сообщил, что опасный вирус был выявлен у врача частной компании. Заболевший мужчина ранее «контактировал с человеком, у которого впоследствии было обнаружено опасное заболевание».

29 января официально подтвердился пятый случай заражения опасным коронавирусом. Вирус был обнаружен у дочери китайца, который накануне «в серьезном состоянии» был госпитализирован в больницу. Сейчас пациентка в тяжелом состоянии находится в реанимации.

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Ранее сообщалось, что в Париже был госпитализирован в тяжелом клиническом состоянии турист из Китая