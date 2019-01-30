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В Ирландии бастуют медсестры и акушерки: 25 000 пациентов остались без медицинской помощи

Главная » Последние новости » Новости мира » В Ирландии бастуют медсестры и акушерки: 25 000 пациентов остались без медицинской помощи
 
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Десятки тысяч медсестер и акушерок вышли на акцию протеста в Ирландии с требованиями улучшить условия работы и повысить оплату труда

Более 35 000 медсестер и акушерок вышли на акцию протеста в Ирландии, что привело к отмене оказания медицинских услуг примерно 25 000 пациентам, — сообщает Рори Керолл в издании The Guardian, информирует enovosty.com/news.

24-часовая забастовка Ирландской организации медсестер и акушерок (INMO) является первой из шести запланированных

Профсоюз организовал свою первую общенациональную забастовку за последние два десятилетия после того, как сорвались переговоры с правительством и государственным агентством здравоохранения.

В INMO сообщают, что медсестры и акушерки работают гораздо больше, а платят им гораздо меньше по сравнению с 2008 годом, когда мировой финансовый кризис вызвал меры жесткой экономии.

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«Ни одна медсестра или акушерка не хочет бастовать, однако мы вынуждены это делать, поскольку правительство нас не слушает», — сказал Тони Фицпатрик, директор по производственным отношениям.

Правительство заявляет, что медсестры должны получать значительно более высокую заработную плату в соответствии с существующим соглашением о государственной службе. Однако дополнительное повышение, на которое они рассчитывают, будет стоить бюджету около 300 млн. евро (260 млн. фунтов стерлингов) в год, образовав огромную “дыру” в государственном бюджете и вызвав требования к существенному увеличению окладов со стороны других работников государственного сектора.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 225

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