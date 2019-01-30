The Washington Times: Команда Трампа тихо наполняет «горшок с золотом», побуждая Ким Чен Ына к денуклеаризации

Главная » Последние новости » Новости мира » The Washington Times: Команда Трампа тихо наполняет «горшок с золотом», побуждая Ким Чен Ына к денуклеаризации The Washington Times: Команда Трампа тихо наполняет «горшок с золотом», побуждая Ким Чен Ына к денуклеаризации

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Администрация Дональда Трампа незаметно для мирового сообщества готовит специальный «экономический пакет» для Северной Кореи, включающий гарантии в виде денежных взносов в размере миллиардов долларов от Японии, Южной Кореи, Европейского Союза и других стран

Администрация президента США Дональда Трампа незаметно для мирового сообщества готовит специальный «экономический пакет» для Северной Кореи, призванный побудить северокорейского лидера Ким Чен Ына предпринять конкретные шаги по прекращению его программы создания ядерного оружия, — сообщает Гей Тейлор в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Инициатива, выдвинутая Специальным представителем США по Северной Корее Стивеном Бигуном, уже обсуждалась в частных переговорах на рабочем уровне с северокорейцами и предусматривает создание своего рода условного депонированного счета для доказательства Ким Чен Ыну серьезность намерений США и их союзников.

Несмотря на то, что Государственный департамент США публично не прокомментировал данную информацию, источники, знакомые с планом, говорят, что он сосредоточен на обеспечении гарантий в виде денежных взносов в размере миллиардов долларов от Японии, Южной Кореи, Европейского Союза и других стран, которые пойдут на поддержку северокорейской инфраструктуры и проектов развития.

Полковник спецназа армии США в отставке Дэвид Максвелл сообщил, что “важно, что США дает обещание Северной Корее предоставить большую сумму денежных средств и ресурсов, однако они должны предпринять много усилий, чтобы извлечь из этого пользу”.

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