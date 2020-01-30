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Страны ОПЕК проводят экстренное заседание из-за вспышки китайского коронавируса

Главная » Последние новости » Новости мира » Страны ОПЕК проводят экстренное заседание из-за вспышки китайского коронавируса
 
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Страны ОПЕК спешно готовят экстренное заседание из-за вспышки китайского коронавируса 2019-nCoV

Страны ОПЕК спешно готовят экстренное заседание из-за вспышки китайского коронавируса 2019-nCoV, что спровоцировало катастрофическое падение цен на нефть , информирует enovosty.com/news.

За прошлую неделю цены на нефть упали на 10%. Стоимость нефти марки Brent снизилась с 66 долл за баррель до 57,7 долл. Стоимость нефти WTI уменьшилась на 1,7%, до 52,44 доллара. Попытки нефтяных стран оказать влияние на ситуацию оказались безуспешными.

Страны ОПЕК проводят экстренное заседание из-за вспышки китайского коронавируса

Аналитик VI Investment Уилл Сунчил Юнь сообщает, что нефть дешевеет из-за закрытия инвесторами позиций на фоне опасений распространения коронавируса.

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Уилл Сунчил Юнь считает, что влияние коронавируса на глобальный спрос на нефть может быть сильнее, чем при эпидемии SARS в 2003 году, так как роль Китая в мировой экономике сильно возросла.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 257

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