Работают круглосуточно: впечатляющее видео строительства больницы в Китае

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В кратчайшие сроки в китайском городе Ухань организована крупная инфекционная больница, предназначенная для лечения больных атипичной пневмонией, вызванной новым коронавирусом.

Такое решение было принято в городском штабе по контролю и лечению пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, сообщило агентство «Синьхуа«, информирует enovosty.com/news.

Медучреждение площадью около 25 тысяч квадратных метров строится по образцу временной пекинской клиники для борьбы с атипичной пневмонией в Сяотаншане, которая была возведена в период эпидемии 2002-2003 года.

Полноценную больницу построить за десять дней с нуля невозможно. Пациентам нужны отдельные боксы с автономной вентиляцией, иначе больница превратится в рассадник инфекции. В Ухане идет монтаж в единое целое отдельных, ранее разработанных, унифицированных больничных блоков-модулей.

Уханьская клиника сможет принять до тысячи пациентов. По плану строительство больницы должны закончить 3 февраля. Как видно на кадрах, основные работы практически выполнены.

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Строительство инфекционной больницы в Ухане идет полным ходом, по плану ее должны ввести в строй 3 февраля. На утро 30 января: 7783 зараженных (материковый Китай: 7678), 170 умерших, 133 выздоровевших. Смертность составляет 3% (обычный грипп — менее 0,01%, SARS — 10%) Publiée par Рустем Адагамов sur Mercredi 29 janvier 2020

Еще несколько дней назад, 24 января, площадка под больницу выглядела так: