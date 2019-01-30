Путин тайно предложил Ким Чен Ыну построить АЭС в обмен на отказ от ядерного оружия

Главная » Последние новости » Новости мира » Путин тайно предложил Ким Чен Ыну построить АЭС в обмен на отказ от ядерного оружия Путин тайно предложил Ким Чен Ыну построить АЭС в обмен на отказ от ядерного оружия

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У Путина сделали властям Северной Корее тайное предложение, чтобы те оказались от ядерной оружия, а также от баллистических ракет. А они в свою очередь построят им атомную электростанцию.

Об этом сообщил источник газете The Washington Post, информирует enovosty.com/news.

Россия хочет управлять АЭС и направлять все побочные продукты и отходы обратно в страну, чтобы не допустить, чтобы у Ким Чен Ына использовали станцию для создания ядерного оружия.

Об этом стало известно американской разведки еще в конце прошлого года. До сих пор нет никакой информации о том, или будут две страны вести переговоры о строительстве АЭС.

В свою очередь, российский посол Александр Мацегора в КНДР сообщил, что Российская Федерация не делала такого предложение Пхеньяну. Посол подметил, что на строительство АЭС и модернизацию энергетической инфраструктуры Северной Корее нужно выделить несколько млрд долларов. Он считает, что это очень большая сумма для захвата маленько и скудного корейского рынка.

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Эту информацию не захотели комментировать ЦРУ, Белый дом, а также глава американской разведки.