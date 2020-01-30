НАСА заключило контракт с Airbus на три вертолета H135

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Агентство НАСА будет использовать вертолет для обеспечения безопасности во время запуска ракет, оказания неотложной медицинской помощи и транспортировки квалифицированного персонала.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) разместило заказ на три вертолета H135, что ознаменовало первое в истории партнерство между космической программой США и вертолетами Airbus. Заказ был объявлен на стенде Airbus на выставке Heli Expo Trade в Анахайме, штат Калифорния., информирует enovosty.com/news.

H135 будут эксплуатироваться из Космического центра им. Кеннеди во Флориде для выполнения различных задач, включая запуск ракет, охрану, неотложную медицинскую помощь и пассажирские перевозки. Два вертолета должны быть поставлены позднее этим летом, а третий — в начале 2021 года.

«НАСА выбрало H135, потому что Airbus был в состоянии удовлетворить все требования миссии НАСА, которые включают в себя передвижения персонала, воздушные правоохранительные функции, воздушное пожаротушение, обучение владению оружием и операции на воде», — сказал Дэйв Рэмси, глава управления полетов НАСА в космическом пространстве центра им. Кеннеди. «H135 предоставляет модернизированный планер, который хорошо работает в условиях Флориды и будет служить для защиты активов и персонала НАСА на долгие годы».

В рамках инициативы по замене парка вертолетов, НАСА приобретет воздушные судна через компанию Davenport Aviation, специализирующуюся на поставках аэрокосмического оборудования для федеральных, штатных и местных правительственных учреждений.

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«Эти новые вертолеты помогут НАСА и его сотрудникам, которые продвигают космические исследования, научные открытия и исследования в области аэронавтики», — сказал Ромен Трапп, президент Airbus Helicopters Inc. «Мы рассчитываем на партнерство с НАСА, чтобы предоставить им лучшие продукты и услуги для выполнения их важной миссии».

H135 является лидером на рынке легких двухдвигательных вертолетов, известных своей прочностью, надежностью и универсальностью. Он может похвастаться разработанным Airbus пакетом авионики Helionix, разработанным пилотами специально для вертолетов. Усовершенствованная кабина H135 улучшает ситуационную осведомленность пилотов, а высокий основной ротор и хвостовой винт Fenestron повышают безопасность эксплуатации. H135 используют в более чем 60 странах.