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Le Figaro: Всемирный банк обеспокоен катострафической закредитованностью россиян

Главная » Последние новости » Новости мира » Le Figaro: Всемирный банк обеспокоен катострафической закредитованностью россиян
 
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Обеспокоенность Всемирного банка вызывает высокий уровень задолженности россиян по потребительским кредитам. Кроме того, со вступлением изменений в действующее российское законодательство прогнозируется риск развития черного рынка кредитования.

Скромная заработная плата россиян не позволяет обычным гражданам пользоваться кредитными ресурсами с процентными ставками от 17% до 40%, — сообщает Пьер Авриль в Le Figaro, информирует enovosty.com/news.

В то же время, общий объем задолженности по потребительским кредитам в России составляет 210 млрд евро, что вызывает обеспокоенность Всемирного банка.

На фоне предложений традиционных банков, которые предлагают потребительские кредиты с процентными ставками в размере 10%, огромной популярностью стали пользоваться микрофинансовые учреждения, которые предлагают быстрые кредиты от десятков до сотен евро с процентной ставкой в размере около 2% в день.

Данные процентные ставки в Европе неприемлемы, однако в России они очень популярны. С учетом роста инфляции подобные кредиты могут провоцировать рост финансовой пирамиды, что беспокоит Центробанк.

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Эксперты акцентируют внимание на необходимости усиления регулирования потребительского кредитования в России и обеспечения увеличения роста кредитов пропорционально росту доходов населения. Кроме того, со вступлением изменений в действующее российское законодательство прогнозируется риск стремительного развития черного рынка потребительских кредитов.


Автор: Оксана Ельченко
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