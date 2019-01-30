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Brexit: Великобритания требует пересмотра соглашения, а ЕС говорит «нет»

Главная » Последние новости » Новости мира » Brexit: Великобритания требует пересмотра соглашения, а ЕС говорит "нет"
 
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Великобритания требует пересмотра соглашения о Brexit, а в ЕС сообщили, что условия соглашения не подлежат пересмотру

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оказалась перед необходимостью ведения новых переговоров с Европейским союзом и изменения условий соглашения о Brexit после того, как законодатели потребовали, чтобы она изменила некоторые пункты соглашения, — сообщает Гей Фаулконбридж и Кейт Холтон в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Парламент Великобритании внес изменения к соглашению о Brexit о потребовал, чтобы Мэй вернулась в Брюссель и утвердила новое соглашение.

Британским парламентом были внесены правки по так называемой ирландской страховке, направленной на предотвращение повторного введения жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией, и исключено понятие “бэкстоп”, которое означало, что в случае недостижения соглашения Великобритания остается в составе единого таможенного пространства ЕС,

Реакция европейских стран была негативной. Представители Франции сообщили, что не может быть никаких дальнейших переговоров. Германия пока воздержалась от публичного комментария, а президент Европейского союза Дональд Туск заявил, что условия соглашения о Brexit не подлежат пересмотру.

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Автор: Оксана Ельченко
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