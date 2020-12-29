Возвращение или тюрьма: Навальному поставили жесткий ультиматум

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В РФ Навальному поставили жесткий ультиматум

В понедельник российская пенитенциарная служба предъявила критику Кремля Алексею Навальному ультиматум: немедленно вылететь из Германии и явиться в московский офис рано утром или быть арестованным. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила Навального в нарушении условий условного тюремного заключения, которое он до сих пор отбывает в связи с приговором, вынесенным в 2014 году, и в уклонении от надзора со стороны органов уголовной инспекции России.

Согласно публикации в британском медицинском издании The Lancet, Навальный был выписан из больницы 20 сентября и к 12 октября все симптомы его болезни исчезли.

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«Таким образом, осужденный не выполняет все обязанности, возложенные на него судом, и уклоняется от надзора Уголовно-исполнительной инспекции», — говорится в сообщении.

Навальный отбывает наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно по делу о краже, которое, по его словам, было политически мотивированным.