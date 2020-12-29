ВМС Германии получили новый подводный дрон REMUS 100 (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » ВМС Германии получили новый подводный дрон REMUS 100 (ФОТО) ВМС Германии получили новый подводный дрон REMUS 100 (ФОТО)

Закрыть Отправить

ВМС Германии получили подводный дрон от Huntington Ingalls Industries

На прошлой неделе крупнейшая американская военная судостроительная компания Huntington Ingalls Industries объявила о поставке ВМС Германии новых беспилотных подводных аппаратов REMUS 100. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Как отмечает компания, новый подводный беспилотник будет использоваться для усиления военного потенциала ВМС Германии. Новые БПА REMUS 100 имеют усовершенствованную базовую электронику и срок службы до 12 часов.

Транспортные средства, построенные на технологической платформе REMUS, имеют открытую архитектуру и улучшенную модульность.

Читайте: Украинские военные получили новейшие беспилотники "Фурия"

«Мы ценим наше постоянное партнерство с ВМС Германии и гордимся тем, что помогаем укрепить их возможности в области национальной безопасности. Их новые REMUS 100 будут оснащены новейшими технологиями, которые помогут им в проведении операций MCM», — сказал президент Technical Solutions Дуэйн Фотерингем.