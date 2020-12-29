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ВМС Германии получили новый подводный дрон REMUS 100 (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » ВМС Германии получили новый подводный дрон REMUS 100 (ФОТО)
 
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ВМС Германии получили подводный дрон от Huntington Ingalls Industries

На прошлой неделе крупнейшая американская военная судостроительная компания Huntington Ingalls Industries объявила о поставке ВМС Германии новых беспилотных подводных аппаратов REMUS 100. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Как отмечает компания, новый подводный беспилотник будет использоваться для усиления военного потенциала ВМС Германии. Новые БПА REMUS 100 имеют усовершенствованную базовую электронику и срок службы до 12 часов.

ВМС Германии получили новый подводный дрон REMUS 100 (ФОТО)

Транспортные средства, построенные на технологической платформе REMUS, имеют открытую архитектуру и улучшенную модульность.

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«Мы ценим наше постоянное партнерство с ВМС Германии и гордимся тем, что помогаем укрепить их возможности в области национальной безопасности. Их новые REMUS 100 будут оснащены новейшими технологиями, которые помогут им в проведении операций MCM», — сказал президент Technical Solutions Дуэйн Фотерингем.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 404

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