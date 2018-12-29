Трамп: США прекращают финансовую поддержку трех стран

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США должны прекратить оказывать финпомощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору.

Об остановке помощи американский президент написал во вчерашнем посте в Twitter. В сообщении он выразил негодование поведением Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, информирует enovosty.com/news.

Трамп не доволен тем, что эти три региона ничего не делают для Америки. Также президент США сообщил, что сейчас в Гондурасе организовывается новый мигрантский поток, а власти этой страны ничего не предпринимают.

По его мнению, США должны урезать финансирование этих регионов.

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Проблема мигрантов на данный момент очень острая тема для американцев. Сейчас на мексиканской земле собрались огромные толпы людей, которые намереваются попасть в США. В основном, это жители Центральной Америки.

Некоторые люди живут во временных поселениях на американо-мексиканской границе. Другие же пребывают в специальных фильтрационных организаций Министерства внутренней безопасности.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что власти США не могут справиться с большим потоком нелегалов. Как сообщают его сторонники, поэтому он и стал на сторону кардинальных шагов. По данным американских пограничников в последнее время больше всего задерживали именно жителей Сальвадора (более 13 тыс. в 2018 году), Гондураса (более 39 тыс. в 2018 году) и Гватемалы (более 50 тыс. в 2018 году).