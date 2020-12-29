Пилот оригинально поддержал начало вакцинации от COVID-19 (ФОТО)

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Пилот оригинально поддержал начало вакцинации от COVID-19, пролетев по траектории гигантского 70-километрового шприца

Пилот из Германии решил поддержать идею о начале кампании по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

20-летний Сэми Крамер пролетел по траектории гигантского 70-километрового шприца. На самолете Diamond DA-20 Katana он пролетел около 200 километров на высоте 5000 футов, чтобы напомнить людям о начале кампании по вакцинации от COVID-19.

«Есть еще много людей, выступающих против вакцинации, и мои действия могут напомнить им, что они должны задуматься над этим…», — сказал Крамер.

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Пилот подчеркнул, что его полет следует рассматривать как прямой призыв к вакцинации и как «знак радости, потому что авиационная промышленность довольно сильно пострадала от пандемии».