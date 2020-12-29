Королевские ВВС Австралии объявили о полной боеготовности своего флота F-35A Lightning II

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

29.12.2020 г.
19:30Водопад превратился в елку: в центре Китая замерз легендарный водопад (ФОТО)
18:04"Дубак челлендж" в Сибири: как развлекаются люди в рекордные морозы (ВИДЕО)
15:00Королевские ВВС Австралии объявили о полной боеготовности своего флота F-35A Lightning II
12:59Пилот оригинально поддержал начало вакцинации от COVID-19 (ФОТО)
12:48Возвращение или тюрьма: Навальному поставили жесткий ультиматум
12:38ВМС Германии получили новый подводный дрон REMUS 100 (ФОТО)
11:03Определены победители фотоконкурса Depositphotos 2020 (ФОТО)
Все новости мира

Аналитика

28.12.2020

Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?

Конвульсии Антонова: Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Затяжное пике, в которое знаменитый "Антонов" начал входить после распада Союза, после 2014 года переросло практически в отвесное падение. Еще немного, ...
26.12.2020

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
2020 год оказался довольно тяжелым и непредсказуемым. Эпидемия коронавируса, которая распространилась по всему миру, создала новую реальность и во многом ...
23.12.2020

Итоги года: Главные события уходящего 2020 года

Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
2020 год оказался очень непростым. В народе издавна сложилось убеждение, что високосный год — несчастливый, а потому принесет «не пироги и пышки, а синяки ...

Последние новости

29.12.2020 г.
19:30 Водопад превратился в елку: в центре Китая замерз легендарный водопад (ФОТО)
19:09 Провалы кремлевских убийц разоблачают деморализацию спецслужб России, - СМИ
19:00 Переход сферы обслуживания на украинский язык с января: в чем суть новых правил
18:48 Как на войне: Президент британского Королевского колледжа психиатров рассказал об опасности короновируса
18:33 Испугался: Таксист высадил из машины Уляну Супрун
18:30 Врачи выяснили, что желудочно-кишечные симптомы могут появляться у больных COVID-19 раньше респираторных
18:04 "Дубак челлендж" в Сибири: как развлекаются люди в рекордные морозы (ВИДЕО)
17:35 В Украине создали новую винтовку "Ночной хищник". Характеристики
17:29 В Великобритании придумали оригинальный способ бороться с ожирением
17:19 Рейтинг самых популярных автомобилей по странам в 2020 году
15:00 Королевские ВВС Австралии объявили о полной боеготовности своего флота F-35A Lightning II
14:45 Российская вакцина от коронавируса – гибридное оружие против Украины, - Кулеба
13:56 Стало известно, какой будет погода в первый день 2021
13:00 Южная Корея показала процесс производства истребителя нового поколения (ФОТО)
12:59 Пилот оригинально поддержал начало вакцинации от COVID-19 (ФОТО)
12:48 Возвращение или тюрьма: Навальному поставили жесткий ультиматум
12:38 ВМС Германии получили новый подводный дрон REMUS 100 (ФОТО)
12:21 Сергей Карташов рассказал о процессе поиска перспективных стартапов для инвестирования
12:19 В Индии выявили шесть случаев нового штамма COVID
12:00 Впервые в истории Tesla Model S превратят в бензиновый автомобиль
11:58 В Швейцарии вакцину от COVID-19 будут доставлять военные
11:38 В Украине определили самый дорогой суперкар
11:17 Украинцам могут раздать стрелковое оружие: что известно
11:03 "Это какой-то оксюморон": Птушкин прокомментировал награду от Зеленского
11:03 Определены победители фотоконкурса Depositphotos 2020 (ФОТО)
10:58 В Украине испытали новейшую снайперскую винтовку "Властелин горизонта" (ВИДЕО)
10:52 Слюз снова блокирует выплаты по «Большому строительству» - подозревают руку Тимошенко - СМИ
10:38 Во время футбольного матча пес украл бутсу у футболиста (ВИДЕО)
10:16 В Украине объявили штормовое предупреждение
09:58 В Украине создали внедорожник гигантских размеров (ФОТО)
09:37 "Коронавирусная история": в Европе разработали электронный COVID-паспорт
09:18 Ученые обнаружили новые симптомы мутированного коронавируса
08:58 В Украине восстановили работу Минагрополитики
08:37 Ученые обнаружили еще один вирус-"мутант" COVID
08:23 В Корее создали самовосстанавливающиеся экраны для смартфонов
07:45 Ляшко рассказал, как уберечь себя от COVID-19 во время праздников
07:30 В Германии в продажу выставили 35-летний BMW с пробегом 428 км (ФОТО)
07:28 В образцах грунта с астероида нашли загадочный объект
07:15 Украинские военные установили рекорд, изготовив самый большой трезубец из гильз (ФОТО)
07:00 В Минздраве рассказали, смогут ли сделать прививки от COVID-19 те, кто не входит в группу риска
06:48 В Британии из-за массового ожирения усилят запрет на вредную еду
06:18 В Украине запустили программу по "е-прописке": подробности
06:02 В столице автомобиль решил "сбежать" от хозяина (ВИДЕО)
28.12.2020 г.
23:20 Эксперимент удался: что было бы, если бы в фильм «Один дома» добавили кота (ВИДЕО)
20:10 Александр Охрименко рассказал о влиянии дефицита госбюджета на экономику страны
19:23 Стало известно, кого украинцы считают Похитителем Рождества
19:18 Туристический несезон в Крыму: Санатории "умирают" для инвесторов
19:12 Беззащитны до 2024 года. Когда мир "воскреснет" после пандемии
18:49 В НБУ рассказали о кредитировании в Украине в 2020 году
17:52 Украина в тройке крупнейших производителей картофеля, но есть ряд проблем
17:08 В Китае умер продюсер "Игры престолов". Его постигла судьба Джофри
17:00 Есть нюансы: Какую вакцину может получить Украина
16:56 Артиллеристы ВСУ похвастались зрелищными фото стрельбы из "Акаций" и "Гвоздик"
16:24 Стало известно о надбавках для столичных медиков
16:02 В Украине зафиксировали резкий спад коронавируса. Названы две причины
15:31 Польша ввела жесткий карантин. Как изменились правила въезда для украинцев
15:11 70% украинцев переплачивает за газ по 9,9 грн, в то время как «Нафтогаз» предлагает газ по 7,2 грн
15:00 Конгресс США возродил программу MQ-9 Reaper
14:56 Врач рассказал, кто в Украине никогда не заболеет коронавирусом
14:52 Разумков пожаловался на низкие зарплаты и рассказал, сколько получает
Все новости »

Королевские ВВС Австралии объявили о полной боеготовности своего флота F-35A Lightning II

Главная » Последние новости » Новости мира » Королевские ВВС Австралии объявили о полной боеготовности своего флота F-35A Lightning II
 
Печать Отправить на почту

 

 

28 декабря Королевские ВВС Австралии объявили, что их флот F-35A Lightning II является «боеготовым».

«Наш флот F-35A Lightning II теперь может быть задействован в боевых действиях, при этом начальные эксплуатационные возможности уже официально достигаются», — говорится в сообщении Королевских ВВС Австралии в понедельник, информирует enovosty.com/news.

Сенатор Линда Рейнольдс заявила, что F-35 являются самыми передовыми многоцелевыми истребителями-невидимками в мире.

«F-35A пятого поколения, наряду с F/A-18F Super Hornet и EA-18G Growler, является ключом к нашему боевому потенциалу в воздухе и имеет решающее значение для достижения целей, поставленных в Стратегическом обновлении оборонной стратегии 2020 г», — сказала Рейнольдс.

«В течение последних двух лет Министерство обороны тщательно тестировало парк F-35A, чтобы оценить характеристики самолетов и систем, и объявить об этом важном событии. Я хотела бы поблагодарить всех, кто так много работал, чтобы довести нас до этого момента. Проведение всех необходимых испытаний и поставка оборудования — это замечательно.

Читайте: Компания Boeing провела испытание новейшего беспилотника Loyal Wingman (ВИДЕО)

Австралийские силы обороны теперь имеют эскадрилью F-35A, готовую к высокотехнологичным ударным и воздушным боям, а также эскадрилью, которая проводит обучение мирового уровня здесь, в Австралии.

В то время как 2020 год стал для всех нас серьезным испытанием, а ограничения на поездки затруднили переправку наших самолетов в Австралию, огромные усилия Министерства обороны, промышленности и наших партнеров в Соединенных Штатах сделали сегодняшнее достижение возможным».

Источник: Defence-blog


Экономические новости youtube
Посещений: 982

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
Зе-цифровизация и электронная слежка: вас подслушают, запишут и продадут
"Укроборонпром" к дерибану готов?!
Наследие Кернеса: Что ждет Харьков - передел сфер влияния или реванш пророссийских сил
Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги
Крах АвтоКрАЗа: Как убивают знаменитый автозавод
Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции
Евро-буза: Польша и Венгрия против Брюсселя и Сороса
Все статьи





Читайте также

Королівські ВПС Австралії оголосили про повну боєготовність свого флоту F-35A Lightning II
 Компания Boeing провела испытание новейшего беспилотника Loyal Wingman (ВИДЕО)
Япония планирует увеличить количество баз для истребителей F-35
 Британские истребители «Typhoon» перехватили российский самолет-разведчик Ил-20М
Китай перебрасывает к границам с Индией истребители пятого поколения Chengdu J-20
 Истребители F-15EX пошли "на золото", - Злой Одессит
ВВС США получат самые вооруженные истребители в мире
 Истребители J-15 выполнили свою дебютную миссию на новейшем китайском авианосце (ФОТО)

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Елкин смешной карикатурой показал "провал операции" кремлевских спецслужб по отравлению Навального (9390)

Самые забавные и странные изобретения для защиты от COVID-19 (ФОТО) (8360)

Победив в Карабахе, Турция анонсировала создание нового военного блока (5857)

Карт-бланш Путина. На Западе рассказали о печальной ситуации в России (4374)

Байден нанесет Путину удар в $1 трлн, – Пионтковский (3181)

В Непале пилоты самолета доставили пассажиров не в тот город (3007)

Новейший японский транспортный самолет C-2 совершил первый полет (2830)

Байден пригрозил Москве ответным ударом и обвинил Трампа в бездействии (2780)

Конституционный суд России разрешил правительству не выполнять решение Гааги по выплате 57 млрд долларов (2745)

Второе самоубийство за месяц. С жизнью покончил сотрудник, обеспечивающий охрану Путина (2576)

Армия

Миномет 60-мм КБА-118
Противотанковый ракетный комплекс Milan (Германия-Франция)
Боевая разведывательная машина ERC Sagaie (Франция)
Самолет многоцелевой учебно-боевой KTX-2 (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Собчак

Ксения
Маккейн
Джон
Турчинов
Александр
Филатов
Борис
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба

Олег Кияшко: Громкое «харьковское дело» может закончиться пшиком


Мнения
Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля
Андрей Зубов

Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Сети сравнили победы Зеленского с пародиями "95 квартала" - юмористическое видео (22460)

Елкин смешной карикатурой показал "провал операции" кремлевских спецслужб по отравлению Навального (9390)

Самые забавные и странные изобретения для защиты от COVID-19 (ФОТО) (8360)


Купить подарки





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Мотор Сич

help




bigmir)net TOP 100

 