Королевские ВВС Австралии объявили о полной боеготовности своего флота F-35A Lightning II

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28 декабря Королевские ВВС Австралии объявили, что их флот F-35A Lightning II является «боеготовым».

«Наш флот F-35A Lightning II теперь может быть задействован в боевых действиях, при этом начальные эксплуатационные возможности уже официально достигаются», — говорится в сообщении Королевских ВВС Австралии в понедельник, информирует enovosty.com/news.

Сенатор Линда Рейнольдс заявила, что F-35 являются самыми передовыми многоцелевыми истребителями-невидимками в мире.

«F-35A пятого поколения, наряду с F/A-18F Super Hornet и EA-18G Growler, является ключом к нашему боевому потенциалу в воздухе и имеет решающее значение для достижения целей, поставленных в Стратегическом обновлении оборонной стратегии 2020 г», — сказала Рейнольдс.

«В течение последних двух лет Министерство обороны тщательно тестировало парк F-35A, чтобы оценить характеристики самолетов и систем, и объявить об этом важном событии. Я хотела бы поблагодарить всех, кто так много работал, чтобы довести нас до этого момента. Проведение всех необходимых испытаний и поставка оборудования — это замечательно.

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Австралийские силы обороны теперь имеют эскадрилью F-35A, готовую к высокотехнологичным ударным и воздушным боям, а также эскадрилью, которая проводит обучение мирового уровня здесь, в Австралии.

В то время как 2020 год стал для всех нас серьезным испытанием, а ограничения на поездки затруднили переправку наших самолетов в Австралию, огромные усилия Министерства обороны, промышленности и наших партнеров в Соединенных Штатах сделали сегодняшнее достижение возможным».

Источник: Defence-blog