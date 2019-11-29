Южная Корея приостановит работу 25% угольных электростанций для борьбы с загрязнением воздуха

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Загрязнение воздуха определено как «социальная катастрофа», и многие южнокорейцы обвиняют в этом Китай.

Сеул заявил в четверг, что Южная Корея приостановит работу около четверти своих угольных электростанций в течение следующих трех месяцев, несмотря на то, что спрос на электроэнергию достигает пика в суровую зиму., информирует enovosty.com/news.

11-я по величине экономика в мире пытается справиться с растущей обеспокоенностью населения по поводу мелких частиц в воздухе и загрязнителей, известных как «мелкая пыль», которые вызвали у населения опасения вреда окружающей среде.

Загрязнение воздуха определено как «социальная катастрофа», и многие южнокорейцы обвиняют Китай, источник преобладающих ветров и крупнейшего в мире загрязнителя, который чаще всего страдает от удушающих выбросов грязного воздуха.

Южная Корея бедна в ресурсах, но все еще эксплуатирует 60 угольных электростанций, которые обеспечивают более 40 процентов электроэнергии страны.

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Министерство торговли, промышленности и энергетики заявило, что по крайней мере 8, а потом еще 15 станций будут приостановлены с воскресенья до 29 февраля.

Оставшиеся заводы сократят производительность до 80 процентов мощности на этот период. Эти меры позволят сократить производство мелких частиц в этом секторе до 44 процентов.

Но первым приоритетом Министерства все же будет поддержание «стабильного энергоснабжения».

Зимой спрос на электроэнергию резко возрастает, и ожидается, что он достигнет своего пика в четвертую неделю января.