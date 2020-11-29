ВВС США испытали «горячую заправку» F-22 Raptor, чтобы быть менее предсказуемыми

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Истребители F-22 Raptor ВВС США успешно выполнили упражнение "горячая заправка" из топливного бака самолета C-130J Hercules на базе ВВС Андерсен, Гуам.

Согласно недавнему пресс-релизу ВВС, транспортный самолет C-130J Super Hercules провел «горячую заправку» пары F-22 Raptors с использованием системы воздушной доставки топлива (ABFDS), чтобы быть менее предсказуемым для возможных противников, информирует enovosty.com/news.

Упражнение «горячая заправка» дает возможность восстановить и переключить истребители F-22 на другую миссию без отключения двигателя или потери источника отбираемого воздуха, необходимого для перезапуска двигателей. Это одна из возможностей, которая очень востребована в боевых условиях.

Согласно Карманному руководству по управлению топливом для воздушных экспедиционных сил, ABFDS — это воздушная система доставки топлива, которая позволяет самолетам быстро доставлять топливо в места, расположенные рядом с линиями противника или позади них. Эта система обычно устанавливается на C-130, но может использоваться на C-5 Galaxies и C-17 Globemaster III.

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«Операции по «горячей заправке» с использованием ABFDS являются относительно новым явлением», — сказал Стив МакКлюр, функциональный руководитель командования Тихоокеанских ВВС. «Основная конструкция системы ABFDS — это дозаправка или транспортировка большого количества топлива в баллоны в аварийной ситуации. У системы есть возможность заправлять самолеты, и так было всегда, но мы усилили это».

Система ABFDS состоит из двух баллонов с воздушным пузырем на 3 000 галлонов, двух насосных модулей, счетчика и шлангов. Она также способна подавать 600 галлонов в минуту с помощью одного насоса или 1200 галлонов в минуту с помощью обоих насосов.

Если у пилотов заканчивается топливо и они не могут приземлиться на аэродроме, с которого вылетели, потому что он находится под атакой или имеет боевые повреждения, пилоты могут направиться в другое место, зная, что они могут получить дозаправку.

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Упражнения «горячее кресло» и «горячая заправка» заключаются в передаче приземлившегося истребителя от одного пилота другому буквально сразу после посадки с одновременной дозаправкой самолёта топливом. Такие тренировки, по замыслу ВВС США, способствуют существенному увеличению частоты боевых вылетов.

Источник: Defence-blog