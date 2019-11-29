В Японии хотят модифицировать JS Izumo в авианосец

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Появилась схема модификации японского вертолетоносца JS Izumo в полноценный авианосец

В социальных сетях появилась схема модификации японского вертолетоносца JS Izumo в полноценный авианосец. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

По мнению экспертов, у Японии есть большие амбиции превратить один из крупнейших военных кораблей миноносец-вертолетоносец JS Izumo, в полноценный авианосец, с которого можно будет запускать истребители F-35C и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2 Hawkeye.

Вертолетоносец JS Izumo является одним их крупнейших надводных боевых кораблей в Японии и был введен в эксплуатацию в марте 2015 года. Эти суда могут использоваться для различных целей, включая противолодочную войну, командно-контрольные операции, гуманитарную помощь и операции по оказанию помощи при бедствиях, а также для защиты японских территорий в Восточно-Китайском море.

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