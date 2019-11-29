Северная Корея может наладить массовое производство ракетных установок
По мнению аналитика Сеульского института дальневосточных исследований, Северная Корея может наладить массовое производство новых ракетных установок
В Северной Корее сообщили, что последняя испытательная стрельба «сверхбольшой» многоразовой пусковой ракетной установки реактивной системы залпового огня была заключительным испытанием боевого применения установки. Об этом сообщает Хуанг-Джин Ким в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.
«В пятницу Центральное информационное агентство Северной Кореи подтвердило, что пуски были сделаны в присутствии лидера Ким Чен Ына и других высокопоставленных чиновников. «Новый пуск ракеты, нацеленный на окончательное изучение боевого применения сверхбольшой ракетной системы многократного запуска, доказал военное и техническое превосходство, а также надежность ракетной системы», — говорится в сообщении.
Аналитик Сеульского института дальневосточных исследований Ким Донг-Юб сказал, что Северная Корея вступает в стадию массового производства и развертывания новой ракетной установки. «И похоже, что система вооружения уже развернута», — написал Ким Донг-Юб
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