Reuters: В Еврозоне инфляция демонстрирует положительный рост

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В Еврозоне инфляция демонстрирует положительный рост

Рост инфляции в еврозоне ускорился быстрее, чем прогнозировалось заранее. Это произошло на фоне роста цен на продукты питания и услуги, что, по мнению экспертов, должно обрадовать Европейский центральный банк (ЕЦБ). Об этом сообщает Ян Скрупсевский в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

ЕЦБ годами боролся за увеличение роста инфляции, которая никак не могла достичь желаемых 2%. И это несмотря на все меры, предпринимаемые Центробанком, которые включали отрицательные процентные ставки, покупки облигаций и субсидирование банковских кредитов

Годовая инфляция в ноябре увеличилась до 1% с показателя 0,7% в октябре, опередив ожидания на 0,9%, так как волатильные цены на продовольственные товары выросли больше, чем прогнозировалось.

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Базовая инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители выросла до 1,5%. Однако, по мнению аналитиков, ноябрьский рост вряд ли будет сигнализировать о значительном изменении ценовых тенденций, и ЕЦБ ожидает, что инфляция будет ускоряться значительно медленнее, чем ожидалось ранее.