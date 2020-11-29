Первый китайский ядерный реактор подключили к национальной сети

В пятницу Китай запустил Hualong One, свой первый ядерный реактор отечественной разработки, в рамках усилий, направленных на снижение зависимости Пекина от западных союзников в вопросах энергетической безопасности и критических технологий в соответствии с планом «Сделано в Китае 2025».

Блок 5 китайской атомной электростанции Fuqing, разработанный Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC), был впервые успешно подключен к национальной сети 27 ноября., информирует enovosty.com/news.

Он может вырабатывать 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии ежегодно и сокращать выбросы углерода на 8,16 миллиона тонн. По данным Национального управления энергетики, в 2019 году атомные электростанции обеспечили менее 5% годовой потребности Китая в электроэнергии. Но ожидается, что эта доля будет расти, поскольку к 2060 году она попытается стать углеродно-нейтральной.

Это первый в мире пилотный проект по использованию китайской ядерной технологии третьего поколения Hualong One, также известной как HPR1000.

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На месте было подтверждено, что все технические показатели реактора соответствуют проектным требованиям и что реактор находится в хорошем состоянии. Это заложило прочную основу для последующей коммерческой эксплуатации блока и обеспечения максимальной производительности первого в мире ядерного реактора третьего поколения, говорится в заявлении Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC).