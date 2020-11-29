Первый китайский ядерный реактор подключили к национальной сети
В пятницу Китай запустил Hualong One, свой первый ядерный реактор отечественной разработки, в рамках усилий, направленных на снижение зависимости Пекина от западных союзников в вопросах энергетической безопасности и критических технологий в соответствии с планом «Сделано в Китае 2025».
Блок 5 китайской атомной электростанции Fuqing, разработанный Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC), был впервые успешно подключен к национальной сети 27 ноября., информирует enovosty.com/news.
Он может вырабатывать 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии ежегодно и сокращать выбросы углерода на 8,16 миллиона тонн. По данным Национального управления энергетики, в 2019 году атомные электростанции обеспечили менее 5% годовой потребности Китая в электроэнергии. Но ожидается, что эта доля будет расти, поскольку к 2060 году она попытается стать углеродно-нейтральной.
Это первый в мире пилотный проект по использованию китайской ядерной технологии третьего поколения Hualong One, также известной как HPR1000.
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На месте было подтверждено, что все технические показатели реактора соответствуют проектным требованиям и что реактор находится в хорошем состоянии. Это заложило прочную основу для последующей коммерческой эксплуатации блока и обеспечения максимальной производительности первого в мире ядерного реактора третьего поколения, говорится в заявлении Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC).
Hualong One — это реактор с водой под давлением третьего поколения с полностью независимыми правами интеллектуальной собственности, разработанный и спроектированный CNNC на основе более чем 30-летнего опыта ядерных исследований, проектирования, производства, строительства и эксплуатации. Он имеет проектный срок службы 60 лет и использует 177 тепловыделяющих сборок в качестве активных зон реактора, что снижает удельную мощность активной зоны и повышает проектный уровень безопасности.
В настоящее время CNNC имеет шесть атомных энергоблоков, которые строятся в стране и за рубежом с использованием технологии Hualong One, а безопасность и качество строительных проектов находятся под жестким контролем. Hualong One будет запущен в коммерческое использование к концу года после прохождения испытаний.
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Источник: Defenseworld