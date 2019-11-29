Макрон оказался не первым французским лидером, критикующим НАТО

Главная » Последние новости » Новости мира » Макрон оказался не первым французским лидером, критикующим НАТО Макрон оказался не первым французским лидером, критикующим НАТО

Закрыть Отправить

Действия Франции сегодня соответствуют голлистской политике ее прошлого. Президент де Голль хотел, чтобы Дирекция трех (США, Великобритания и Франция) диктовала безопасность Запада.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на прошлой неделе, что «мы переживаем смерть мозга НАТО», призвав к созданию «истинной европейской армии». И он подкрепляет свои слова действиями. Во вторник министры Европейского союза приступили к осуществлению 13 оборонных проектов в рамках инициативы «Постоянное структурированное сотрудничество», причем десять из них возглавила Франция. Ирония заключается в том, что идея европейской армии, возникшая в первые послевоенные годы, возможно, осуществилась бы, если бы не Франция и ее президент Шарль де Голль.

В годы, последовавшие за Второй мировой войной, начались бурные дебаты по вопросу о перевооружении Германии: разрешат ли Германии когда-либо снова наращивать вооруженные силы? Множество внутренних и международных сообществ было против. Курт Шумахер, лидер социал-демократической партии Германии и лидер оппозиции в Бундестаге, осудил перевооружение, опасаясь, что это помешает объединению Германии. Европейские государства также не были готовы увидеть перевооруженную Германию так скоро после войны. Даже Джон Дж. Макклой, назначенный Верховным комиссаром союзников по Германии в сентябре 1949 г. для контроля за экономическими, военными и внешнеполитическими вопросами Германии, согласился с этим мнением, информирует enovosty.com/news.

Затем, 25 июня 1950 года, северокорейские войска штурмовали 38-ю параллель, ознаменовав начало Корейской войны и распространяя страх перед коммунистическим захватом по всей Европе. В конечном итоге целью Макклоя было создание в Западной Германии демократического государства, ориентированного на Запад. Таким образом, он понял, что для того, чтобы сделать государство жизнеспособным, оно должно быть в состоянии защитить себя и что в какой-то момент оно должно будет перевооружиться.

Зная, что страны по-прежнему неохотно допускают такую ​​возможность, Макклой предложил идею создания Европейских сил обороны (EDF). Каждая страна будет вносить дивизии в EDF, за которой будет наблюдать верховный командующий и объединенная цепь командования. Поскольку EDF будет иметь равные французские, британские и немецкие подразделения, а немецкая власть будет подчинена наднациональной структуре, Макклой считал, что это будет политически легче продавать. Французы, однако, отказались от идеи немецких подразделений, опасаясь возрождающейся Германии.

Читайте: Трамп пошел на неожиданный шаг в НАТО из-за Украины

Французский дипломат Жан Моне, ныне признанный отцом-основателем Европейского Союза, работал за кулисами, решая проблемы и формируя Плевенский план. Войска должны были быть организованы в меньшие контингенты, и все войска должны были находиться под наблюдением их национальных правительств, за исключением Германии (под надзором наднациональной организации). Но даже этого оказалось недостаточно для выхода из тупика. После долгих лет переговоров это предложение было представлено французскому парламенту для ратификации в 1954 году. Президент де Голль был обеспокоен тем, что европейская армия угрожает французскому суверенитету и конституционной целостности и может вернуть военизированную Германию. Так что предложение ни разу не прошло в парламенте. И учитывая, что Сталин как раз недавно умер, Корейская война закончилась, и Западная Германия вступит в НАТО в 1955 году, европейской армии не было, а ее предлагаемые обязанности сегодня разделены между НАТО и Европейским союзом.

В конечном счете, действия Франции сегодня соответствуют голлистской политике ее прошлого. Президент де Голль хотел, чтобы Дирекция трех (США, Великобритания и Франция) диктовала безопасность Запада. В отличие от 1950-х годов, когда исключение Германии могло привести к такой договоренности, президент Макрон пытается объединить Европу — теперь с перевооруженной Германией и британско-ориентированной Великобританией — под руководством своей страны, чтобы сформировать эту договоренность. Для этого он предлагает создать наднациональную армию, которую когда-то отвергли его предшественники-голлисты, армию, которая должна сделать трансатлантический альянс устаревшим и лишним.