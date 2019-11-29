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Associated Press: В Германии сотрудники Amazon объявили забастовку, требуя повышения зарплаты в «Черную пятницу»

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В Германии сотрудники Amazon объявили забастовку, требуя повышения зарплаты в «Черную пятницу»

В Германии работники центров по доставке продукции компании Amazon объявили забастовку требуя повышения заработной платы в «Черную пятницу», которая является одним из самых загруженных дней в году. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Забастовки начались в одночасье в шести центрах по всей стране. Некоторые из них должны продлиться до вторника.

Associated Press: В Германии сотрудники Amazon объявили забастовку, требуя повышения зарплаты в «Черную пятницу»

Представитель профсоюза Орхан Акман сказал, что сотрудники Amazon хотят послать сигнал о том, что их работа не становится легче от экстремальных скидок, которые предлагает компания.

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Акман также обвинил компанию в оказании «чрезвычайного давления» на персонал, что заставляет некоторых заболевать.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 53

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