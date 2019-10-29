Трамп раскрыл секретную тактику США, описав рейд, в котором погиб лидер ИГИЛ аль-Багдади

Главная » Последние новости » Новости мира » Трамп раскрыл секретную тактику США, описав рейд, в котором погиб лидер ИГИЛ аль-Багдади Трамп раскрыл секретную тактику США, описав рейд, в котором погиб лидер ИГИЛ аль-Багдади

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Американские военные и контртеррористические чиновники сообщили новостным агентствам, что детали, предоставленные Трампом, могут помочь террористам, желающим защитить себя от будущих рейдов США.

В воскресенье на брифинге для прессы президент США Дональд Трамп подробно описал рейд, в ходе которого спецназ США убил Абу Бакра аль-Багдади, лидера террористической группировки Исламского государства, информирует enovosty.com/news.

«Когда мы приземлились на восьми вертолетах, большая группа прекрасных боевиков выбежала из этих вертолетов и проделала дыры в боковой части здания, не желая проходить через главную дверь, потому что она была заминирована», — сказал Трамп.

Но, по мнению нынешних и бывших военных и экспертов по национальной безопасности, которые общались со средствами массовой информации после рейда, захватывающие, публичные подробности — вплоть до точных сроков и конкретной тактики — могут обернуться против США в будущих рейдах.

Трамп с удовольствием описывал аль-Багдади как “всхлипывающего, все время кричащего и стонущего” перед смертью, когда американские силы преследовали его до сети подземных туннелей перед взрывом жилета смертника.

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Президент сказал, что американские войска хорошо знают сеть туннелей и что его взгляд после рейда из Ситуационной комнаты Белого дома был «похож на просмотр фильма».

Трамп наметил часть опасного маршрута, пройденного воздушно-десантными силами в укрытие террориста на северо-западе Сирии. Он сказал, что самолет летел «очень низко и очень быстро», полет занял час и 10 минут, пересек территорию, удерживаемую Россией, и натолкнулся на огонь противника. Команда, по его словам, взяла «идентичный маршрут» обратно.

Некоторые представители национальной безопасности выразили обеспокоенность тем, что яркое описание рейда Трампом, возможно, показало слишком много. Это могло стать передачей террористам, являющимся целью США, ценной информации.

Майкл Лейтер, который был директором Национального контртеррористического центра США, когда Усама бен Ладен был убит силами американских спецназовцев в 2011 году, обсуждал эту проблему с Vox в воскресенье.

“Разговоры о том, сколько самолетов, куда они летят, как пробивают здание, другие технологии, которые они могут применить, знания о туннелях и картографировании этих туннелей, — это эксплуатационные детали, которые касаются только нас», — сказал Лейтер.

Нынешние и бывшие военные чиновники и командиры спецопераций подвергли сомнению решение главнокомандующего описать детали рейда.

Они сказали, что президент предоставил подсказки о том, как располагался аль-Багдади, конкретные сведения о сети туннелей, в которые он бежал, и информацию о том, как они получили доступ к зданию.

Трамп сталкивался с критикой в ​​прошлом за раскрытие очень важной информации о военных и разведывательных операциях.

Театральная манера объявления Трампа о смерти аль-Багдади отличалась от взвешенного объявления о смерти бен Ладена, сделанного президентом Бараком Обамой в 2011 году.

Всегда будет напряженность между желанием президента получить политическую оценку успешной, громкой операции и желанием военных сил США скрыть такие операции в секрете.

Некоторые официальные лица защищали Трампа, говоря, что он на самом деле намеренно не был откровенен в отношении некоторых оперативных деталей, которые могут поставить под угрозу будущие рейды.

«Всегда есть риск рассказать слишком много», — заявил The Washington Post генерал ВВС Роберт Сполдинг, служивший в Совете национальной безопасности Трампа.

«Но мне понравилось то, что там не было фотографий, не было спецификации типов используемых самолетов. Все, что я видел с точки зрения того, что было озвучено, было довольно расплывчатым».