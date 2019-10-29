Тайвань собирается получить от США более 100 танков «Абрамс»

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Эти танки станут серьезной модернизацией защиты Тайваня и занозой для Пекина.

Госдепартамент США подписал соглашение о продаже Тайваню более 100 основных боевых танков «Абрамс» М-1А2 и другого оружия, информирует enovosty.com/news.

Сделка на 2,2 миллиарда долларов, если Конгресс одобрит ее, может значительно улучшить тайваньскую армию, которая не приобретала новые танки в течение нескольких десятилетий. Законодатели США исторически одобряли сделки с Тайванем по поводу оружия.

«Предлагаемая продажа танков М-1А2 будет способствовать модернизации основного парка боевых танков получателя, расширению его способности противостоять нынешним и будущим региональным угрозам и укреплять оборону своей страны», — заявило Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности.

«Эти танки будут способствовать достижению цели получателя по обновлению его военного потенциала, в то же время способствуя дальнейшему улучшению взаимодействия с США и другими партнерами. Получателю не составит труда перевести это оборудование в свои вооруженные силы».

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Сделка включает 100 танков M-1A2T, 14 танков-эвакуаторов M-88A2, 16 транспортеров тяжелой техники M-1070A1 и 250 противовоздушных ракет Stinger Block I-92F.

M-1A2T — это специальная тайваньская конфигурация новейшего M-1A2C армии США. Усовершенствования M-1A2T включают увеличение электрической мощности, новый вспомогательный блок питания и канал передачи данных о боеприпасах для «умных» оболочек с перепрограммируемыми предохранителями.

Как сообщается, Абрамс заменит в двух батальонах несколько стареющих танков тайваньской армии М-60А3 и СМ11. Тайваньское министерство обороны уже определило базы для танков в северном регионе островной страны, сообщает Taiwan News.

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Примечательно, что эта последняя американо-тайваньская сделка с оружием не включает 60 новых истребителей F-16 Block 70, которые нужны Тайбэю. F-16 все еще находятся на рассмотрении Государственного департамента и Пентагона.

Китай возражает против сделки с оружием. «Мы серьезно обеспокоены действиями США», — заявил журналистам в Пекине в июне 2019 года официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. «Мы решительно против продажи оружия США Тайваню. Мы призываем США увидеть серьезный вред от продажи оружия Тайваню».

Тайвань не покупал новые танки уже несколько десятилетий. В 2001 году администрация президента США Джорджа Буша-младшего отклонила ранее сделанный Тайбэем запрос на покупку М-1.

В настоящее время более старый M-60A3 — самый важный танк Тайваня. После первоначальной неудачи в приобретении М-1 Тайвань предпринял амбициозные усилия по расширению М-60 до 400 штук. В 2017 году армия передала два M-60 в тайваньские научно-исследовательские институты для оценки. Обновления должны были начаться в 2019 году и занять около года.

Сообщается, что обновления включают новую систему управления огнем, башенный привод, прицелы и средства защиты от ядерного оружия, автоматический загрузчик и 120-миллиметровое оружие для замены нынешнего 105-миллиметрового оружия. Тайвань также рассматривает возможность предоставления своим М-60 системы активной защиты, которая стреляет крошечными снарядами, чтобы перехватывать поступающие и противотанковые ракеты.

Модернизация до 400 старых M-60 и потенциальная покупка 100 новых M-1 свидетельствуют о численном недостатке Тайваня, когда речь идет о танках.